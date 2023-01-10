В «Зените» прокомментировали обвинения Ловрена в симпатиях к фашизму

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на обвинения экс-футболиста клуба Деяна Ловрена в симпатиях к фашизму.

«Вы внимательно изучите ситуацию, и не надо раздувать слухи. Без всяких комментариев. Не надо искать черную кошку в темной комнате. Особенно если ее там нет», – сказал Медведев.

Ловрен перешел в «Лион».

33-летний хорват выступал за «Зенит» с августа 2020 года.

Он забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 63 матчах.

Хорват выиграл с командой 2 чемпионства и 2 Суперкубка России.

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