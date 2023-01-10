Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Ловрен – Бэйлу: «Лучше бы ты завершил карьеру за день до этого матча...»

    Экс-защитник «Зенита» Деян Ловрен пошутил на тему завершения карьеры нападающего Гарета Бэйла.

    Хорват вспомнил финал ЛЧ-2017/18 «Ливерпуль»«Реал» (1:3), в котором Бэйл сделал дубль. Один из голов валлиец забил ударом через себя.

    «Лучше бы ты ушел из футбола за день до этого матча...

    У тебя получилась фантастическая карьера, Гарет! Респект», – написал Ловрен.

    Фото: соцсети Деяна Ловрена.

    • «Лос-Анджелес» – последний клуб Бэйла.
    • Он также играл за «Реал», «Тоттенхэм» и «Саутгемптон».
    • Бэйл – пятикратный победитель Лиги чемпионов в составе «Реала».
    • Он провел 111 матчей за сборную Уэльса, забил 40 мячей.

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    «Спасибо, Гарет». Анчелотти выложил фото легендарного забега Бэйла в матче с «Барсой»
    «Легенда нашего клуба и мирового футбола». «Реал» сделал заявление о завершении карьеры Бэйла
    Червиченко отреагировал на завершение карьеры Бэйла 2
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:59
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11