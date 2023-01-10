Ловрен – Бэйлу: «Лучше бы ты завершил карьеру за день до этого матча...»

Экс-защитник «Зенита» Деян Ловрен пошутил на тему завершения карьеры нападающего Гарета Бэйла.
Хорват вспомнил финал ЛЧ-2017/18 «Ливерпуль» – «Реал» (1:3), в котором Бэйл сделал дубль. Один из голов валлиец забил ударом через себя.
«Лучше бы ты ушел из футбола за день до этого матча...
У тебя получилась фантастическая карьера, Гарет! Респект», – написал Ловрен.
Фото: соцсети Деяна Ловрена.
- «Лос-Анджелес» – последний клуб Бэйла.
- Он также играл за «Реал», «Тоттенхэм» и «Саутгемптон».
- Бэйл – пятикратный победитель Лиги чемпионов в составе «Реала».
- Он провел 111 матчей за сборную Уэльса, забил 40 мячей.
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Источник: «Бомбардир»