Ловрен – Бэйлу: «Лучше бы ты завершил карьеру за день до этого матча...»

Экс-защитник «Зенита» Деян Ловрен пошутил на тему завершения карьеры нападающего Гарета Бэйла.

Хорват вспомнил финал ЛЧ-2017/18 «Ливерпуль» – «Реал» (1:3), в котором Бэйл сделал дубль. Один из голов валлиец забил ударом через себя.

«Лучше бы ты ушел из футбола за день до этого матча...

У тебя получилась фантастическая карьера, Гарет! Респект», – написал Ловрен.

Фото: соцсети Деяна Ловрена.

«Лос-Анджелес» – последний клуб Бэйла.

Он также играл за «Реал», «Тоттенхэм» и «Саутгемптон».

Бэйл – пятикратный победитель Лиги чемпионов в составе «Реала».

Он провел 111 матчей за сборную Уэльса, забил 40 мячей.

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