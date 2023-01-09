Орлов рассказал, что его настораживает в переходе Ренана в «Зенит»

Журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о вероятном трансфере центрального защитника «Коринтианса» Роберта Ренана в «Зенит».

«У меня есть одно маленькое сомнение: почему Ренана не пригласил никто из грандов футбола?

Ему в последнее время делается такая реклама, что он считается лучшим за последние годы молодым защитником в Бразилии.

Ни «Челси», ни «Реал», ни «Барселона» [не берут Ренана] – а «Зенит» его берeт. И потом, 19–20 лет – это ещe очень рано говорить о состоявшемся игроке.

Дай бог, чтобы у него всe получилось. Его мышцы и комплекция впечатляют. Но хватит ли ему психологии, сможет ли он бороться с Промесом и со всеми остальными – это большой вопрос», – сказал Орлов.

Ренан – воспитанник «Коринтианса».

За основную команду он провел 13 матчей и сделал 1 ассист.

Рыночная стоимость игрока – 2 миллиона евро.

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