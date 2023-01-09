Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Орлов рассказал, что его настораживает в переходе Ренана в «Зенит»

    Журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о вероятном трансфере центрального защитника «Коринтианса» Роберта Ренана в «Зенит».

    «У меня есть одно маленькое сомнение: почему Ренана не пригласил никто из грандов футбола?

    Ему в последнее время делается такая реклама, что он считается лучшим за последние годы молодым защитником в Бразилии.

    Ни «Челси», ни «Реал», ни «Барселона» [не берут Ренана] – а «Зенит» его берeт. И потом, 19–20 лет – это ещe очень рано говорить о состоявшемся игроке.

    Дай бог, чтобы у него всe получилось. Его мышцы и комплекция впечатляют. Но хватит ли ему психологии, сможет ли он бороться с Промесом и со всеми остальными – это большой вопрос», – сказал Орлов.

    • Ренан – воспитанник «Коринтианса».
    • За основную команду он провел 13 матчей и сделал 1 ассист.
    • Рыночная стоимость игрока – 2 миллиона евро.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Орлов рассказал, в чем советские футболисты были лучше российских 10
    Орлов ответил, перерос ли Головин уровень «Монако» 2
    Орлов: «Я против перехода России в Азию. Кто нас там ждет? Мы всю жизнь ориентированы на Европу»
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 23:30
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5580

      TOMSON 6 минут назад

      Для РПЛ его точно хватит… Нужен ли он? Это другой вопрос

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11