Кавазашвили: «Очень хочу, чтобы Глушаков вернулся в «Спартак», но не уверен, что это пойдeт на пользу»

Экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили порассуждал о возможном возвращении Дениса Глушакова в московский клуб.

Сегодня 35-летний футболист объявил о расторжении контракта с «Химками».

«Я очень хочу, чтобы Глушаков вернулся в «Спартак». Получилась бы красивая история!

Он великолепный футболист, который привeл мой любимый клуб к чемпионству. Правда, я не уверен, что это пойдeт на пользу.

Никто не знает, в каких взаимоотношениях он состоит с ребятами, не держит ли на него кто-то старых обид. Я точно знаю, что у Дениса были довольно натянутые отношения с Леонидом Федуном, а с нынешним руководством – не знаю.

У меня нет уверенности, что его переход пойдeт на пользу нашему коллективу. К тому же Глушаков является возрастным футболистом, который уже не может играть все 90 минут на свой максимум.

Желаю Денису найти такую команду, в которой он мог бы спокойно провести два сезона, а затем – завершить карьеру», – сказал Кавазашвили.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год.

За «Химки» он играл с 2020-го: 67 матчей, 15 голов, 5 ассистов.

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