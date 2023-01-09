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    Кавазашвили: «Очень хочу, чтобы Глушаков вернулся в «Спартак», но не уверен, что это пойдeт на пользу»

    Экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили порассуждал о возможном возвращении Дениса Глушакова в московский клуб.

    Сегодня 35-летний футболист объявил о расторжении контракта с «Химками».

    «Я очень хочу, чтобы Глушаков вернулся в «Спартак». Получилась бы красивая история!

    Он великолепный футболист, который привeл мой любимый клуб к чемпионству. Правда, я не уверен, что это пойдeт на пользу.

    Никто не знает, в каких взаимоотношениях он состоит с ребятами, не держит ли на него кто-то старых обид. Я точно знаю, что у Дениса были довольно натянутые отношения с Леонидом Федуном, а с нынешним руководством – не знаю.

    У меня нет уверенности, что его переход пойдeт на пользу нашему коллективу. К тому же Глушаков является возрастным футболистом, который уже не может играть все 90 минут на свой максимум.

    Желаю Денису найти такую команду, в которой он мог бы спокойно провести два сезона, а затем – завершить карьеру», – сказал Кавазашвили.

    • Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год.
    • За «Химки» он играл с 2020-го: 67 матчей, 15 голов, 5 ассистов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 22:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100379

      sv1969 51 минуту назад

      Что-то с дедом не так!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3508

      momwig_ 1 час назад

      Дебил

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