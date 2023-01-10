Милейшая девушка форварда «МЮ», который тащит команду в 2023-м

Маркус Рэшфорд великолепен в последних матчах за «Манчестер Юнайтед». Он забил в пяти играх подряд. В чем его секрет? Возможно, на его прекрасную форму влияет личная жизнь, где тоже все хорошо. Рэшфорд встречается с Люсией Лои, и вот что известно об их романе:

Пара вместе уже девять лет.

Они помолвлены.

Рэшфорд не любит разговоры о личной жизни, но о Люсии говорил: «Я доверяю ей больше, чем любому другому человеку. Она организовывает мою жизнь – без нее я жил бы в хаосе и без любви. Это самый дорогой человек рядом со мной».

Фото: соцсети Люсии Лои

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