Российский вратарь Никита Хайкин может вернуться в «Буде-Глимт».

«Переговоры с «Эвертоном» зашли в тупик. Руководство ливерпульского клуба сомневается в подписании российского голкипера.

Последним шансом Хайкина остается «Маккаби» Хайфа. В случае, если и эти переговоры сорвутся, то Никита вернется обратно в Норвегию. Вариант с Россией футболист не рассматривает», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Хайкин выступал за «Буде-Глимт» с марта 2019 года.

Он покинул команду в конце 2022 года в связи с истечением срока контракта.

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