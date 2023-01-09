Стали известны подробности трансфера Малиновского из «Аталанты» в «Марсель»

Журналист Фабрицио Романо подтвердил, что полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский переходит в «Марсель».

По его информации, французский клуб заплатит за игрока 10 миллионов евро + 3 миллиона в качестве бонусов.

Прохождение медосмотра и заключение контракта с «Марселем» запланированы на сегодня.

Рыночная стоимость Малиновского – 18 миллионов евро.

Украинец выступал за «Аталанту» с июля 2019 года.

В его активе 143 матча, 30 голов и 28 ассистов.

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