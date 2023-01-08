Аршавин: «Кравцов и Михайлов через 3-4 года будут в сборной России»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин высказался о воспитанниках клуба Кирилле Кравцове и Ярославе Михайлове. Первый сейчас в «Сочи», второй – в «Пари НН».
«Ярослава Михайлова я бы не отдавал в аренду. Я считаю, что можно было бы и Кирилла Кравцова подождать. По моему мнению, оба этих футболиста года через три-четыре будут вместе выступать за сборную России.
Форма Кравцова в «Сочи»? Ему всего 20 лет. В 2001 году я играл хорошо, а в 2002-м – нет. Это такие горки, с которыми надо работать. Нужно давать молодым футболистам надежду на то, что они будут играть», – сказал Аршавин.
- «Сочи» летом заплатил за Кравцова 835 тысяч евро.
- В сезоне РПЛ у Кравцова 12 матчей.
- У Михайлова в 8 матчах сезона РПЛ гол и 2 ассиста.
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Источник: ютуб-канал СБГ ШОУ