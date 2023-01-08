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    Кавазашвили: «Спартак» – мировой бренд, в отличие от «Зенита». В нашей команде всякая шушера не нужна»

    Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили сравнил московский клуб с «Зенитом».

    «Спартак» — мировой бренд, народная команда, все в мире знают этот клуб. В «Зените» преобладают иностранцы, они не мировой бренд, они не известны на весь мир. Это проект «Газпрома» — если им нужен какой-то игрок из РПЛ, они его получат, потому что дадут столько денег, сколько даже не снится футболистам!

    В «Спартаке» играют только элитные футболисты, если кто-то из-за рубежа хочет перейти в эту великую команду, ему надо задать вопрос: «А ты вообще знаешь, что такое «Спартак»? Если нет — пусть не переходит к нам, пусть идет в «Зенит» за деньгами. В нашей команде всякая шушера не нужна, мы лучше возьмем молодежь, которая играет почти во всех клубах РПЛ! Вот и вся разница между этими командами», — сказал Кавазашвили.

    • «Спартак» – самый титулованный клуб России.
    • В РПЛ лидирует «Зенит».
    • «Зенит», в отличие от «Спартака», выигрывал еврокубки.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +969

      Fialet 3 минуты назад

      "В нашей команде всякая шушера не нужна, мы лучше возьмем молодежь, которая играет почти во всех клубах РПЛ!" - В какой реальности живёт Кавказошвили?

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      Рейтинг: +412

      Ill Ich 13 минут назад

      Всегда умиляло использование слова "народная" по отношению к одной конкретной команде. Выходит, что в Самаре, Ростове, Томске, Калининграде и в прочих городах и весях команды какие-то "ненародные", "недостаточно-народные" или вовсе "антинародные"?

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      Рейтинг: +5104

      ААМ 26 минут назад

      Идиот. СПАМ славен своей безобразной селекцией. Чего добился СПАМ в ЛЧ или ЛЕ?. Разве что первенства по количеству удалений.

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