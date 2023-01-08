Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кавазашвили: «Спартак» – мировой бренд, в отличие от «Зенита». В нашей команде всякая шушера не нужна»

Кавазашвили: «Спартак» – мировой бренд, в отличие от «Зенита». В нашей команде всякая шушера не нужна»

8 января 2023, 17:56
16

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили сравнил московский клуб с «Зенитом».

«Спартак» — мировой бренд, народная команда, все в мире знают этот клуб. В «Зените» преобладают иностранцы, они не мировой бренд, они не известны на весь мир. Это проект «Газпрома» — если им нужен какой-то игрок из РПЛ, они его получат, потому что дадут столько денег, сколько даже не снится футболистам!

В «Спартаке» играют только элитные футболисты, если кто-то из-за рубежа хочет перейти в эту великую команду, ему надо задать вопрос: «А ты вообще знаешь, что такое «Спартак»? Если нет — пусть не переходит к нам, пусть идет в «Зенит» за деньгами. В нашей команде всякая шушера не нужна, мы лучше возьмем молодежь, которая играет почти во всех клубах РПЛ! Вот и вся разница между этими командами», — сказал Кавазашвили.

  • «Спартак» – самый титулованный клуб России.
  • В РПЛ лидирует «Зенит».
  • «Зенит», в отличие от «Спартака», выигрывал еврокубки.

Получи до 10 000 рублей за регистрацию

Еще по теме:
Кавазашвили процитировал Хрущева, комментируя отъезд Батракова в Европу 4
Названо условие для возвращения Слуцкого в Россию 5
Кавазашвили ответил на сравнение Сафонова с Яшиным
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Кавазашвили Анзор
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ААМ
1673190184
Идиот. СПАМ славен своей безобразной селекцией. Чего добился СПАМ в ЛЧ или ЛЕ?. Разве что первенства по количеству удалений.
Ответить
Ill Ich
1673190969
Всегда умиляло использование слова "народная" по отношению к одной конкретной команде. Выходит, что в Самаре, Ростове, Томске, Калининграде и в прочих городах и весях команды какие-то "ненародные", "недостаточно-народные" или вовсе "антинародные"?
Ответить
Fialet
1673191523
"В нашей команде всякая шушера не нужна, мы лучше возьмем молодежь, которая играет почти во всех клубах РПЛ!" - В какой реальности живёт Кавказошвили?
Ответить
mihail200606
1673191910
Ну деда разочаровывать не надо...)) пусть старый так и думает
Ответить
Лицом_на_клаве
1673194069
Про спартак в Европе узнали только после Ливерпуля со счётом 7-1. Во смеху было. Гыгыгы
Ответить
шахта Заполярная
1673196196
Во Анзор поджог пук аны немытым, теперь до Старого Нового года будет полыхать. Спартак знают как мировой бренд, немытых как денежный мешок.
Ответить
Жентус
1673196417
Дед окончательно из ума выжил. В каком мире знают про Спартак? В его домашнем? Чтобы команду в мире знали, она должна в Лиге Чемпионов играть и результата добиваться, в каком году Спартак чего то добивался вообще? У ЦСКА и Зенита победы в Кубке УЕФА. У Зенита поверх победа в Суперкубке. В Европе это знают и помнят. Напомните мне, что выиграл Спартак, кроме чемпионата по балабольству? Народная команда, которую за уши тащили, в которую в 90-е всех лучших игроков за бабки собрали. Трешток сейчас единственное оружие у Спартака, ведь последние годы противостояние Москва-Питер было у Зенита с ЦСКА, а где там свиные барахтались, всем было абсолютно плевать. Спартак это не клуб, не команда, это балаган, которым управляли неумелые руководители.
Ответить
Рыло свина
1673200633
ещё один клиент из другой реальности, Анзору за возраст можно всё простить.
Ответить
Mityai90
1673201732
норм дед тут пуканы поджигает)
Ответить
Spirit_78
1673253125
Спартак - чемпион по медийной грязи и понтам.
Ответить
Главные новости
Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: Вежливость победила!
7
Семак прокомментировал судейские решения в матче «Зенит» – ЦСКА
00:52
1
Дуглас Сантос объяснил, почему «Зенит» проиграл ЦСКА
Вчера, 23:46
1
Тренер ЦСКА прокомментировал победу над «Зенитом»
Вчера, 23:41
2
Мнение Семака о домашнем поражении «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 23:37
2
Арбитр ошибочно не назначил пенальти в пользу «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:30
19
Назван главный кандидат на замену Семаку в «Зените»
Вчера, 23:21
4
Семаку спрогнозировали скорую отставку из «Зенита»
Вчера, 22:46
13
Кисляк прокомментировал эпизод, когда игроки ЦСКА едва не избили Семака
Вчера, 22:15
5
Семак прокомментировал свое вызывающее поведение в матче с ЦСКА
Вчера, 21:58
16
Все новости
Все новости
Губерниев спрогнозировал исход матча «Динамо» – «Спартак»
00:28
1
Тренер «Ростова» раскритиковал команду после 3:1 с «Факелом»
00:07
Арбитр ошибочно не назначил пенальти в пользу «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:30
19
Назван главный кандидат на замену Семаку в «Зените»
Вчера, 23:21
4
Соболев считает, что на нем был пенальти в матче с ЦСКА
Вчера, 23:09
6
Игрок «Зенита» взял на себя ответственность за поражение от ЦСКА
Вчера, 22:51
4
Семаку спрогнозировали скорую отставку из «Зенита»
Вчера, 22:46
13
Реакция Газзаева на победу ЦСКА над «Зенитом»
Вчера, 22:31
3
Кисляк прокомментировал эпизод, когда игроки ЦСКА едва не избили Семака
Вчера, 22:15
5
Семак прокомментировал свое вызывающее поведение в матче с ЦСКА
Вчера, 21:58
16
«Зенит» увел вратаря из-под носа «Спартака»
Вчера, 21:50
8
«Зенит» завуалированно назвал ЦСКА командой гондонов
Вчера, 21:20
23
РПЛ. Гол «русского Холанда» не помог «Факелу» в матче с «Ростовом» (1:3)
Вчера, 20:59
12
Круговой написал, почему «Зенит» проиграл ЦСКА
Вчера, 20:48
7
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
Вчера, 20:38
1
Тренер ЦСКА ответил, будет ли усиление
Вчера, 20:07
Заявление Сафонова после поражения «ПСЖ» от «Монако»
Вчера, 19:48
4
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом»
Вчера, 19:28
18
Только две команды РПЛ идут без поражений
Вчера, 19:23
1
Семак прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 19:20
42
Круговой: «Побеждать на «Газпром Арене» вдвойне приятно»
Вчера, 19:15
9
Ривалдо высказался о возможной победе России на чемпионате мира
Вчера, 18:55
РПЛ. ЦСКА вырвал гостевую победу над «Зенитом» на 98-й минуте (2:1), у Облякова дубль
Вчера, 18:37
191
Обзор матча «Зенит» – ЦСКА голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 18:37
Мнение Лапочкина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
Вчера, 18:11
10
Реакция Рабинера на сенсационную потерю очков «Краснодаром»
Вчера, 17:57
1
Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Крыльями Советов»
Вчера, 17:46
1
ЦСКА с пенальти забил «Зениту» в раздевалку
Вчера, 17:32
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+