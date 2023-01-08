Кавазашвили: «Спартак» – мировой бренд, в отличие от «Зенита». В нашей команде всякая шушера не нужна»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили сравнил московский клуб с «Зенитом».

«Спартак» — мировой бренд, народная команда, все в мире знают этот клуб. В «Зените» преобладают иностранцы, они не мировой бренд, они не известны на весь мир. Это проект «Газпрома» — если им нужен какой-то игрок из РПЛ, они его получат, потому что дадут столько денег, сколько даже не снится футболистам!

В «Спартаке» играют только элитные футболисты, если кто-то из-за рубежа хочет перейти в эту великую команду, ему надо задать вопрос: «А ты вообще знаешь, что такое «Спартак»? Если нет — пусть не переходит к нам, пусть идет в «Зенит» за деньгами. В нашей команде всякая шушера не нужна, мы лучше возьмем молодежь, которая играет почти во всех клубах РПЛ! Вот и вся разница между этими командами», — сказал Кавазашвили.

«Спартак» – самый титулованный клуб России.

В РПЛ лидирует «Зенит».

«Зенит», в отличие от «Спартака», выигрывал еврокубки.

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