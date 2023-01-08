Изидор и Керк хотят покинуть «Локомотив»

Атакующие игроки «Локомотива» Вильсон Изидор и Джирано Керк намерены покинуть клуб уже зимой.

«Начинается новая волна исхода зарубежных футболистов. Керк и Изидор хотят уйти из «Локомотива».

Изидор и Керк готовы воспользоваться опцией ФИФА о приостановке контрактов, чтобы по-быстрому свалить из России в более тeплое место.

Однако всe не так просто. Юристы «Локо» сделали так, что такой отъезд из депо будет невозможен и им придeтся договариваться о трансфере или аренде. Таким образом, у «железнодорожников» должно получиться чуть заработать на их уходе», – написал источник.

У Керка в сезоне РПЛ 17 матчей, 2 гола, ассист.

У Изидора 13 матчей, 2 гола, ассист.

«Локомотив» идет в таблице в зоне переходных матчей.

Все трансферы РПЛ этой зимы: Писарский – в «Крыльях», «Лoкoмотив» подписал Пиняева

Получи до 10 000 рублей за регистрацию