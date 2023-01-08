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Изидор и Керк хотят покинуть «Локомотив»

8 января 2023, 16:52
4

Атакующие игроки «Локомотива» Вильсон Изидор и Джирано Керк намерены покинуть клуб уже зимой.

«Начинается новая волна исхода зарубежных футболистов. Керк и Изидор хотят уйти из «Локомотива».

Изидор и Керк готовы воспользоваться опцией ФИФА о приостановке контрактов, чтобы по-быстрому свалить из России в более тeплое место.

Однако всe не так просто. Юристы «Локо» сделали так, что такой отъезд из депо будет невозможен и им придeтся договариваться о трансфере или аренде. Таким образом, у «железнодорожников» должно получиться чуть заработать на их уходе», – написал источник.

  • У Керка в сезоне РПЛ 17 матчей, 2 гола, ассист.
  • У Изидора 13 матчей, 2 гола, ассист.
  • «Локомотив» идет в таблице в зоне переходных матчей.

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Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Локомотив Керк Джирано Изидор Вильсон
Комментарии (4)
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Skull_Boy
1673191097
Купили конкурентов, премии под вопросом, старт состава под вопросом в итоге обосрались и на выход
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PAREVG.
1673193670
По Керку никто скучать не будет, абсолютно бесполезный игрок, а Изидор, пользу приносил...
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Красногорск_Фан
1673195533
И пусть валят. Игрок который предан клубу играет очень по другому. А эти "как обычно" повторяют историю Одемвингие который приехал, пару раз забил а потом ничего не делал и давал оскорбляющие клуб интервью. Послушаем что еще скажут когда с клубом их не будут связывать отношения...
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Антибиотик
1673202319
Ввиду отстранения наших команд от еврокубков, это не первые и не последние легионеры РПЛ, которые в итоге убегут. Изидора жалко, но... да и хрен с ним!
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