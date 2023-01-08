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    Изидор и Керк хотят покинуть «Локомотив»

    Атакующие игроки «Локомотива» Вильсон Изидор и Джирано Керк намерены покинуть клуб уже зимой.

    «Начинается новая волна исхода зарубежных футболистов. Керк и Изидор хотят уйти из «Локомотива».

    Изидор и Керк готовы воспользоваться опцией ФИФА о приостановке контрактов, чтобы по-быстрому свалить из России в более тeплое место.

    Однако всe не так просто. Юристы «Локо» сделали так, что такой отъезд из депо будет невозможен и им придeтся договариваться о трансфере или аренде. Таким образом, у «железнодорожников» должно получиться чуть заработать на их уходе», – написал источник.

    • У Керка в сезоне РПЛ 17 матчей, 2 гола, ассист.
    • У Изидора 13 матчей, 2 гола, ассист.
    • «Локомотив» идет в таблице в зоне переходных матчей.

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    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14120

      Skull_Boy 10 минут назад

      Купили конкурентов, премии под вопросом, старт состава под вопросом в итоге обосрались и на выход

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      Рейтинг: +12699

      Алексей З 43 минуты назад

      Ну Глушенков и Пиняев не для лавки куплены, понятно что кого-то на трансфер надо выставлять.
      Смотришь на ЛОКО , вот где дербанят РЖД по чёрному. Пробу ставить некуда уже.

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