Стала известна зарплата Агапова в ЦСКА

Новичок ЦСКА Илья Агапов будет зарабатывать в московском клубе 300 тысяч евро в год.

ЦСКА купил защитника у «Пари НН» за более чем миллион евро.

Агапов – воспитанник «Рубина». Имеет опыт выступлений за «Нефтехимик» и «Спартак-2».

В «Пари НН» Илья оказался летом 2022 года, с тех пор провел 16 матчей без голевых действий.

Его рыночная стоимость – 1 миллион евро.

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