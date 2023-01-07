Дешам продлил контракт со сборной Франции до 2026 года

Федерация футбола Франции сообщила о заключении нового соглашения с главным тренером сборной Дидье Дешамом.
Стороны продлили контракт до лета 2026 года. Предыдущий договор истек в конце декабря.
- Дешам возглавляет сборную Франции с июля 2012 года.
- Его статистика: 139 матчей – 89 побед, 28 ничьих, 22 поражения; 279:119 – разница забитых и пропущенных голов.
- При этом тренере команда выиграла ЧМ-2018 и Лигу наций-2021, а также вышла в финал Евро-2016 и ЧМ-2022.
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Источник: сайт Федерации футбола Франции