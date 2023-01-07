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    Дешам продлил контракт со сборной Франции до 2026 года

    Федерация футбола Франции сообщила о заключении нового соглашения с главным тренером сборной Дидье Дешамом.

    Стороны продлили контракт до лета 2026 года. Предыдущий договор истек в конце декабря.

    • Дешам возглавляет сборную Франции с июля 2012 года.
    • Его статистика: 139 матчей – 89 побед, 28 ничьих, 22 поражения; 279:119 – разница забитых и пропущенных голов.
    • При этом тренере команда выиграла ЧМ-2018 и Лигу наций-2021, а также вышла в финал Евро-2016 и ЧМ-2022.

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    Источник: сайт Федерации футбола Франции

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    Сегодня, 13:26
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +23905

      DOCTOR PENALTY 39 минут назад

      От добра добра не ищут.

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      Рейтинг: +12683

      Алексей З 43 минуты назад

      Жаль.
      По-мне ,так очень слабый тренер, который с обалденным составом играет в очень невзрачный футбол.

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      Рейтинг: +18628

      Cleaner 1 час назад

      Дешам про...л титул Чемпионов Мира из-за своего упрямства(не взял Бензема на финал), а теперь продлил контракт. Тупые лягушатники.

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