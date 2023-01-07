Зарема: «Спартак» зачат на народной любви, а «Зенит» – искусственно сделанный продукт»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на слова бывшего тренера «Зенита» Властимила Петржелы.

Чешский специалист заявил: «Зенит» – отец русского футбола, а «Спартак» – сын-двоечник. К современному «Спартаку» не применим термин «великая команда».

«Петржела считает, что «Зенит» – отец русского футбола, а «Спартак» – сын-двоечник. Кто тогда мать? Ну и где сейчас русский футбол?

Если рассуждать в таких плоскостях, то «Спартак» зачат на народной любви – тем и живет и будет жить при любом спонсоре и владельце.

А «Зенит» – искусственно сделанный продукт, который будет велик, пока есть «Газпром», – сказала Зарема.

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