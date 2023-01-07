Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Зарема: «Спартак» зачат на народной любви, а «Зенит» – искусственно сделанный продукт»

Зарема: «Спартак» зачат на народной любви, а «Зенит» – искусственно сделанный продукт»

7 января 2023, 10:57
53

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на слова бывшего тренера «Зенита» Властимила Петржелы.

Чешский специалист заявил: «Зенит» – отец русского футбола, а «Спартак» – сын-двоечник. К современному «Спартаку» не применим термин «великая команда».

«Петржела считает, что «Зенит» – отец русского футбола, а «Спартак» – сын-двоечник. Кто тогда мать? Ну и где сейчас русский футбол?

Если рассуждать в таких плоскостях, то «Спартак» зачат на народной любви – тем и живет и будет жить при любом спонсоре и владельце.

А «Зенит» – искусственно сделанный продукт, который будет велик, пока есть «Газпром», – сказала Зарема.

Получи до 10 000 рублей за регистрацию

Еще по теме:
Зарему взломали и попросили от ее имени деньги 2
Дочь Аленичева – об астрологии: «Почему бы не стать наследницей Заремы» 10
Зарема прокомментировала увольнение Станковича из «Спартака» 24
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Петржела Властимил Салихова Зарема
Комментарии (53)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
derrik2000
1673081479
Эй, башкирка, пошла на хер обратно в дурку! А то до**здишься до того, что рядом с Н. П. Старостиным стояла и именно ТЕБЕ пришла мысль назвать команду в честь римского гладиатора. )) Федун, следи за наложницей и не подпускай к компу!
Ответить
ScarlettOgusania
1673081515
Врезала правду Заремушка, не нравится бом.жам правда!)) но такова се ля ви!
Ответить
шахта Заполярная
1673083094
Зарема умная и грамотная женщина. Карежит правда немытых
Ответить
АлексМак
1673083347
Снова бредит.
Ответить
vla4839
1673084025
дура - это надолго
Ответить
Zenit40k
1673087002
Спартак чемпион копа Дель соль ,а Зенит победитель кубка УЕФА,частый участник лиги чемпионов и многократный чемпион России последних лет ,я думаю этим все сказано
Ответить
Азбука
1673087509
В советские времена, кроме ведомственных различных Динамо и ЦСКА (их младших "фарм" СКА), все остальные команды были профсоюзными. Крылья Советов-авиационная промышленность, Локомотив-железнодорожники, Зенит-оборонка, а Спартак-лёгкая промышленность, торговля и работники СМИ. При СССР первые и вторые профсоюзы Спартака сидели на дефиците и продвигали, как бы сейчас сказали, "финансовую привлекательность" для игроков, а СМИ создавали пропагандистский фон и имидж команды. В 90-е, когда всё рухнуло, только Спартак остался со своей базой поддержки, а беспрерывные победы добавили глоров (данный термин я не считаю чем-то отрицательным. Интересней смотреть на команду лидера, чем лузера). Забавно, что когда в Алании появились деньги, то наспех соб
Ответить
Из Твери Леха
1673092344
Учитывая, что первый российский футбольный клуб был из Петербурга, то да, можно сказать, что Зенит (в лице Питера) - отец русского футбола.
Ответить
NewLife
1673093547
Один пьяный опустившийся чех при помощи сраного РБ написал бредовую чушь и получил отпор, но тут, хлебнув бояра, всполошились б.омжи: как же так гнобят бывшего нашего тренера, своих алкашей и придурков не бросаем и подключили десятки троллей из питерской школы троллей, и пошла плясать губерния. Зря Зарема стала реагировать, хотя и сказала все в точку.
Ответить
neveldomha
1673100791
Когда мозг отсутствует, кроме кудахтанье ничего не получается. Хотел бы я посмотреть, как срамтак будет жить за счет народной любви, без искусственного накачивания бабло, или Зарема без папика.
Ответить
Главные новости
Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: Вежливость победила!
6
Тренер ЦСКА прокомментировал победу над «Зенитом»
Вчера, 23:41
Мнение Семака о домашнем поражении «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 23:37
2
Арбитр ошибочно не назначил пенальти в пользу «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:30
16
Назван главный кандидат на замену Семаку в «Зените»
Вчера, 23:21
2
Семаку спрогнозировали скорую отставку из «Зенита»
Вчера, 22:46
12
Кисляк прокомментировал эпизод, когда игроки ЦСКА едва не избили Семака
Вчера, 22:15
5
Семак прокомментировал свое вызывающее поведение в матче с ЦСКА
Вчера, 21:58
16
«Зенит» увел вратаря из-под носа «Спартака»
Вчера, 21:50
8
«Зенит» завуалированно назвал ЦСКА командой гондонов
Вчера, 21:20
23
Все новости
Все новости
Губерниев спрогнозировал исход матча «Динамо» – «Спартак»
00:28
Тренер «Ростова» раскритиковал команду после 3:1 с «Факелом»
00:07
Дуглас Сантос объяснил, почему «Зенит» проиграл ЦСКА
Вчера, 23:46
Соболев считает, что на нем был пенальти в матче с ЦСКА
Вчера, 23:09
5
Игрок «Зенита» взял на себя ответственность за поражение от ЦСКА
Вчера, 22:51
4
Семаку спрогнозировали скорую отставку из «Зенита»
Вчера, 22:46
12
Реакция Газзаева на победу ЦСКА над «Зенитом»
Вчера, 22:31
3
Кисляк прокомментировал эпизод, когда игроки ЦСКА едва не избили Семака
Вчера, 22:15
5
Семак прокомментировал свое вызывающее поведение в матче с ЦСКА
Вчера, 21:58
16
«Зенит» увел вратаря из-под носа «Спартака»
Вчера, 21:50
8
«Зенит» завуалированно назвал ЦСКА командой гондонов
Вчера, 21:20
23
РПЛ. Гол «русского Холанда» не помог «Факелу» в матче с «Ростовом» (1:3)
Вчера, 20:59
12
Круговой написал, почему «Зенит» проиграл ЦСКА
Вчера, 20:48
7
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
Вчера, 20:38
1
Тренер ЦСКА ответил, будет ли усиление
Вчера, 20:07
Заявление Сафонова после поражения «ПСЖ» от «Монако»
Вчера, 19:48
4
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом»
Вчера, 19:28
18
Только две команды РПЛ идут без поражений
Вчера, 19:23
1
Семак прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 19:20
42
Круговой: «Побеждать на «Газпром Арене» вдвойне приятно»
Вчера, 19:15
9
Ривалдо высказался о возможной победе России на чемпионате мира
Вчера, 18:55
РПЛ. ЦСКА вырвал гостевую победу над «Зенитом» на 98-й минуте (2:1), у Облякова дубль
Вчера, 18:37
191
Обзор матча «Зенит» – ЦСКА голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 18:37
Мнение Лапочкина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
Вчера, 18:11
10
Реакция Рабинера на сенсационную потерю очков «Краснодаром»
Вчера, 17:57
1
Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Крыльями Советов»
Вчера, 17:46
1
ЦСКА с пенальти забил «Зениту» в раздевалку
Вчера, 17:32
11
Бубнов прокомментировал возвращение Захаряна в Россию
Вчера, 17:27
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+