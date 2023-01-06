Губерниев возмущен признанием Мбаппе лучшим спортсменом 2022 года во Франции

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев не согласен с французской газетой L’Equipe, которая признала форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе лучшим спортсменом 2022 года во Франции.

«Опять футболисты победили самого лучшего спортсмена Франции! Эй, французы, несправедливо! Ваш биатлонист Кентен Фийон Майе – самый-самый в прошедшем году! Эх, «Экип», – написал Губерниев.

Мбаппе – самый дорогой игрок в мире (180 миллионов евро).

Игрок помог сборной Франции дойти до финала ЧМ-2022.

Мбаппе в 2022 году ради «ПСЖ» отказал «Реалу».

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