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    Губерниев возмущен признанием Мбаппе лучшим спортсменом 2022 года во Франции

    Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев не согласен с французской газетой L’Equipe, которая признала форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе лучшим спортсменом 2022 года во Франции.

    «Опять футболисты победили самого лучшего спортсмена Франции! Эй, французы, несправедливо! Ваш биатлонист Кентен Фийон Майе – самый-самый в прошедшем году! Эх, «Экип», – написал Губерниев.

    • Мбаппе – самый дорогой игрок в мире (180 миллионов евро).
    • Игрок помог сборной Франции дойти до финала ЧМ-2022.
    • Мбаппе в 2022 году ради «ПСЖ» отказал «Реалу».

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

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    Сегодня, 19:28
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3826

      minaev23 1 час назад

      Дурак дураком. Дзюба ему лучший друг. В голове пусто на языке густо.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +122

      Niklas80 2 часа назад

      Не пойму, какое дело этому недоэксперту, кого выбирают во Франции спортсменом года?!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12652

      Алексей З 3 часа назад

      Губеру ещё раз показали , что никакой биатлон не может соревноваться с футболом. Ему обидно и вот "выкидыш".

      2
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      Рейтинг: +3125

      m40 3 часа назад

      Ну а ему то не всё ли равно. С учётом отстранения нашего спорта, вообще всё равно что у них там творится. Пусть эти буржуи хоть черных геев инвалидов признают лучшими спортсменами.

      0
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      Рейтинг: +12652

      Алексей З > m40 3 часа назад

      Лишь бы ты геем не оказался , а то вся твоя писанина на смарку.

      2
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