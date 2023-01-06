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  • Губерниев возмущен признанием Мбаппе лучшим спортсменом 2022 года во Франции

Губерниев возмущен признанием Мбаппе лучшим спортсменом 2022 года во Франции

6 января 2023, 19:28
5

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев не согласен с французской газетой L’Equipe, которая признала форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе лучшим спортсменом 2022 года во Франции.

«Опять футболисты победили самого лучшего спортсмена Франции! Эй, французы, несправедливо! Ваш биатлонист Кентен Фийон Майе – самый-самый в прошедшем году! Эх, «Экип», – написал Губерниев.

  • Мбаппе – самый дорогой игрок в мире (180 миллионов евро).
  • Игрок помог сборной Франции дойти до финала ЧМ-2022.
  • Мбаппе в 2022 году ради «ПСЖ» отказал «Реалу».

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
Франция. Лига 1 ПСЖ Франция Мбаппе Килиан Губерниев Дмитрий
Комментарии (5)
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m40
1673024555
Ну а ему то не всё ли равно. С учётом отстранения нашего спорта, вообще всё равно что у них там творится. Пусть эти буржуи хоть черных геев инвалидов признают лучшими спортсменами.
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Niklas80
1673026833
Не пойму, какое дело этому недоэксперту, кого выбирают во Франции спортсменом года?!
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deinego77@yandex.ru
1673030184
Дурак дураком. Дзюба ему лучший друг. В голове пусто на языке густо.
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zigbert
1673078766
Что поделаешь если у Губерниева на уме один биатлон. Хотя попиариться в футболе тоже не откажется.
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