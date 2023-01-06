Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Был готов, что меня отстранят». Ондуа – о флаге России на бутсах в матче ЧМ-2022

    Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа заявил, что на него оказывали давление после выхода на поле в матче ЧМ-2022 с российским флагом на бутсках.

    – Твоя цитата: «Люди угрожали, но многие из России поддерживали. Традиции нельзя менять даже на ЧМ». Ты же больше десяти лет наносишь флаг России на бутсы?

    – Да. Он всегда есть. А раньше был только флаг России без флага Камеруна – это то, что люди забывают. Поэтому я решил, что нельзя меня традиции.

    Пусть весь мир оказывает на меня давление, как это было на чемпионате мира после матча со Швейцарией. Мне помогли родители, они сказали: «Не надо падать духом, у тебя есть своя правда, пусть так и будет, не надо менять ее».

    Люди начали говорить, что меня могут отстранить от игры на чемпионате мира, что я не буду играть. Я был готов к этому.

    Честное слово, я был готов, потому что, если я сейчас даю это интервью, если я играю в футбол – все это благодаря российской школе. Почему, когда я начинаю подниматься, я должен наплевать на это?

    • Камерун набрал 4 очка в 3 турах ЧМ-2022.
    • Они стали 3-ми в группе, опередив Сербию, но уступив Бразилии и Швейцарии.
    • Ондуа поучаствовал в 2 матчах. У него есть российское гражданство.

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Ондуа посмотрел финал ЧМ-2022 в родной деревне и помог местному детдому
    Ондуа: «Дальше у России все будет хорошо» 2
    Ондуа: «Музеи Италии и Франции просили у меня бутсы с российским флагом» 3
    Источник: «Коммент.Шоу»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:47
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11