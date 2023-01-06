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  • «Был готов, что меня отстранят». Ондуа – о флаге России на бутсах в матче ЧМ-2022

«Был готов, что меня отстранят». Ондуа – о флаге России на бутсах в матче ЧМ-2022

6 января 2023, 17:47

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа заявил, что на него оказывали давление после выхода на поле в матче ЧМ-2022 с российским флагом на бутсках.

– Твоя цитата: «Люди угрожали, но многие из России поддерживали. Традиции нельзя менять даже на ЧМ». Ты же больше десяти лет наносишь флаг России на бутсы?

– Да. Он всегда есть. А раньше был только флаг России без флага Камеруна – это то, что люди забывают. Поэтому я решил, что нельзя меня традиции.

Пусть весь мир оказывает на меня давление, как это было на чемпионате мира после матча со Швейцарией. Мне помогли родители, они сказали: «Не надо падать духом, у тебя есть своя правда, пусть так и будет, не надо менять ее».

Люди начали говорить, что меня могут отстранить от игры на чемпионате мира, что я не буду играть. Я был готов к этому.

Честное слово, я был готов, потому что, если я сейчас даю это интервью, если я играю в футбол – все это благодаря российской школе. Почему, когда я начинаю подниматься, я должен наплевать на это?

  • Камерун набрал 4 очка в 3 турах ЧМ-2022.
  • Они стали 3-ми в группе, опередив Сербию, но уступив Бразилии и Швейцарии.
  • Ондуа поучаствовал в 2 матчах. У него есть российское гражданство.

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Источник: «Коммент.Шоу»
Чемпионат мира Камерун Россия Ондуа Гаэль
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