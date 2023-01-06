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  • Президент «Амкала»: «Задача клуба на 2023 год – выиграть Кубок России»

Президент «Амкала»: «Задача клуба на 2023 год – выиграть Кубок России»

6 января 2023, 12:59
2

Президент «Амкала» Герман Эль Класико назвал главную задачу медийного клуба на 2023 год.

– Какие планы у «Амкала» на 2023 год? Будете уходить от соревновательного футбола?

– 2023 год у нас юбилейный, для нашей команды. Ждать много инфоповодов и *** мероприятий, матчей. Мое отношение к соревновательному футболу не изменилось, однако, задача на 2023 год – выиграть Кубок России.

  • «Амкал» выбил два профессиональных клуба из Кубка России в этом сезоне.
  • Ни один профессиональный клуб не обыграл «Амкал» в основное время.

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Источник: телеграм-канал «Некласико»
Россия. Кубок Амкал Герман Эль Классико
Комментарии (2)
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DOCTOR PENALTY
1673000208
Мечтать полезно. )
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Andrew01
1673004273
в 2023 году уже не получится, регламент знать надо))))))))) если только среди любителей))) "Совсем белый и горячий горячий" - товарищ Саахов)))
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