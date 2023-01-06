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    Президент «Амкала»: «Задача клуба на 2023 год – выиграть Кубок России»

    Президент «Амкала» Герман Эль Класико назвал главную задачу медийного клуба на 2023 год.

    – Какие планы у «Амкала» на 2023 год? Будете уходить от соревновательного футбола?

    – 2023 год у нас юбилейный, для нашей команды. Ждать много инфоповодов и *** мероприятий, матчей. Мое отношение к соревновательному футболу не изменилось, однако, задача на 2023 год – выиграть Кубок России.

    • «Амкал» выбил два профессиональных клуба из Кубка России в этом сезоне.
    • Ни один профессиональный клуб не обыграл «Амкал» в основное время.

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    Источник: телеграм-канал «Некласико»

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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +18621

      Cleaner 34 минуты назад

      У президента Амкала Новый год в самом разгаре. Бухает Герман по черному!...)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +23893

      DOCTOR PENALTY 55 минут назад

      Мечтать полезно. )

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