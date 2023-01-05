Фирмино может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино может перейти в клуб из Саудовской Аравии.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, 31-летний бразилец получил несколько предложений от команд из Саудовской Аравии. В список претендентов на игрока не входит «Аль-Наср», который подписал португальца Криштиану Роналду.

Фирмино склоняется к продлению контракта с «Ливерпулем», но будет рассматривать все поступившие предложения.

Фирмино забил 7 голов и отдал 3 ассиста в 13 матчах сезона АПЛ.

Его рыночная стоимость – 28 миллионов евро.

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