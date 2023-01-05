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    Фирмино может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

    Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино может перейти в клуб из Саудовской Аравии.

    По информации журналиста Флориана Плеттенберга, 31-летний бразилец получил несколько предложений от команд из Саудовской Аравии. В список претендентов на игрока не входит «Аль-Наср», который подписал португальца Криштиану Роналду.

    Фирмино склоняется к продлению контракта с «Ливерпулем», но будет рассматривать все поступившие предложения.

    • Фирмино забил 7 голов и отдал 3 ассиста в 13 матчах сезона АПЛ.
    • Его рыночная стоимость – 28 миллионов евро.

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    Источник: твиттер Флориана Плеттенберга

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    Сегодня, 19:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14116

      Skull_Boy 2 часа назад

      Да там весь Ливер разогнать надо

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