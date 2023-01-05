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    Камоцци назвал три причины, почему «Спартаку» не стоит покупать Тавареша

    Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, порекомендовал московскому клубу не покупать у «Бенфики» защитника Томаша Тавареша.

    «Не знаю, нуждается ли «Спартак» в игроке на позицию защиты или нет, но мне не нравится этот игрок.

    Почему? Во-первых, его физическое состояние — загадка. Во-вторых, если главный тренер хочет видеть его в команде потому, что они вместе были в «Базеле», это проблема.

    В-третьих, если игрок «Бенфики» не переходит в крупнейшие клубы Европы, это означает, что он не так хорош», — сказал Камоцци.

    • Сообщалось, что в 21-летнем португальце заинтересован тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.
    • Абаскаль и Тавареш пересекались в прошлом сезоне в «Базеле».
    • Тавареш выступал за сборные Португалии разных возрастов.
    • Игрок стоит 2 миллиона евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:38
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1705

      GermanVo 46 минут назад

      Какие-то слабые аргументы. Больше на обиду похоже.

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      Рейтинг: +83

      SunnyDay 1 час назад

      Для нашего шлакочемпа самое то!

      0
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      Рейтинг: +99715

      zigbert 2 часа назад

      Дело даже не в его физическом состоянии. Никто не видел его игру но видимо Абаскаль знает его качества. Все же надо брать иностранного игрока в том случае если он на голову выше по уровню чем отечественные.

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      Рейтинг: +11393

      R_a_i_n > zigbert 2 часа назад

      Согласен, еще бы ехали к нам леги, которые на голову выше.

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      Рейтинг: +99715

      zigbert > R_a_i_n 1 час назад

      А как же иначе. Пусть уж лучше своя молодежь набирается опыта. Денисов сейчас на этой позиции играет неплохо.

      1
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      Рейтинг: +1817

      alefreddy 2 часа назад

      да еще и после серьезной травмы

      2
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      Рейтинг: +20552

      derrik2000 2 часа назад

      Во!
      В данном конкретном случае согласен с Камоцци: не хрен кумовство разводить!
      Игрочишка-то зряшный...

      2
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      Рейтинг: +570

      Лицом_на_клаве 3 часа назад

      Не он первый, не он последний. Спартак любит пачками покупать неликвид.

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      Рейтинг: +4105

      ziborock > Лицом_на_клаве 2 часа назад

      Ты наверное хотел сказать "Зенит" и оговорился?! Зенитовского неликвида хватило на целую команду "Сочи"!)))

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