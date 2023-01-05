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  • Камоцци назвал три причины, почему «Спартаку» не стоит покупать Тавареша

Камоцци назвал три причины, почему «Спартаку» не стоит покупать Тавареша

5 января 2023, 19:38
14

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, порекомендовал московскому клубу не покупать у «Бенфики» защитника Томаша Тавареша.

«Не знаю, нуждается ли «Спартак» в игроке на позицию защиты или нет, но мне не нравится этот игрок.

Почему? Во-первых, его физическое состояние — загадка. Во-вторых, если главный тренер хочет видеть его в команде потому, что они вместе были в «Базеле», это проблема.

В-третьих, если игрок «Бенфики» не переходит в крупнейшие клубы Европы, это означает, что он не так хорош», — сказал Камоцци.

  • Сообщалось, что в 21-летнем португальце заинтересован тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.
  • Абаскаль и Тавареш пересекались в прошлом сезоне в «Базеле».
  • Тавареш выступал за сборные Португалии разных возрастов.
  • Игрок стоит 2 миллиона евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Бенфика Тавареш Томаш
Комментарии (14)
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Лицом_на_клаве
1672936982
Не он первый, не он последний. Спартак любит пачками покупать неликвид.
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derrik2000
1672937773
Во! В данном конкретном случае согласен с Камоцци: не хрен кумовство разводить! Игрочишка-то зряшный...
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alefreddy
1672938868
да еще и после серьезной травмы
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zigbert
1672940631
Дело даже не в его физическом состоянии. Никто не видел его игру но видимо Абаскаль знает его качества. Все же надо брать иностранного игрока в том случае если он на голову выше по уровню чем отечественные.
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Amorphis
1672941657
Для нашего шлакочемпа самое то!
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GermanVo
1672945452
Какие-то слабые аргументы. Больше на обиду похоже.
Ответить
Дядя Серёжа
1672975078
Да как нам без товарищей..
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