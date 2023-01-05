Камоцци назвал три причины, почему «Спартаку» не стоит покупать Тавареша

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, порекомендовал московскому клубу не покупать у «Бенфики» защитника Томаша Тавареша.

«Не знаю, нуждается ли «Спартак» в игроке на позицию защиты или нет, но мне не нравится этот игрок.

Почему? Во-первых, его физическое состояние — загадка. Во-вторых, если главный тренер хочет видеть его в команде потому, что они вместе были в «Базеле», это проблема.

В-третьих, если игрок «Бенфики» не переходит в крупнейшие клубы Европы, это означает, что он не так хорош», — сказал Камоцци.

Сообщалось, что в 21-летнем португальце заинтересован тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.

Абаскаль и Тавареш пересекались в прошлом сезоне в «Базеле».

Тавареш выступал за сборные Португалии разных возрастов.

Игрок стоит 2 миллиона евро.

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