«Хватит чужеземцев, ничего для России не сделавших». Терюшков против переименования стадиона в честь Пеле

Депутат Госдумы РФ, экс-член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался об инициативе главы ФИФА Джанни Инфантино.
Швейцарский функционер предложил переименовать в честь Пеле один стадион в каждой стране мира.
«Плохо отношусь к идее назвать стадионы в честь Пеле. Он гордился своей родиной Бразилией и своим городом Сантос.
С Россией Пеле никак не связан. У нас есть свои герои. Пеле мы будем помнить, но гораздо важнее – не забывать своих великих спортсменов.
Идея увековечивать человека, не имеющего к нашей стране никакого отношения повсюду зародилась в середине прошлого века и вызывала недоумения у наших сограждан.
У нас уже есть достаточно улиц в различных городах, носящих имена, например, Патриса Лумумбы, Сакко и Ванцетти, Розы Люксембург и многих других.
Сейчас хватит чужеземцев, ничего для России не сделавших.
Надо распространять хорошую практику по примеру Московской области, когда объекты спорта носят имена наших известных спортсменов: Анатолия Парфенова, Владислава Третьяка, Владимира Максимова, Ларисы Лазутиной, Юрия Ляпкина и многих других наших легенд спорта», – заявил Терюшков.
- Пеле умер 29 декабря в 82-летнем возрасте.
- У него был рак толстой кишки.
- Бразилец – единственный в истории 3-кратный чемпион мира.
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