«Хватит чужеземцев, ничего для России не сделавших». Терюшков против переименования стадиона в честь Пеле

Депутат Госдумы РФ, экс-член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался об инициативе главы ФИФА Джанни Инфантино.

Швейцарский функционер предложил переименовать в честь Пеле один стадион в каждой стране мира.

«Плохо отношусь к идее назвать стадионы в честь Пеле. Он гордился своей родиной Бразилией и своим городом Сантос.

С Россией Пеле никак не связан. У нас есть свои герои. Пеле мы будем помнить, но гораздо важнее – не забывать своих великих спортсменов.

Идея увековечивать человека, не имеющего к нашей стране никакого отношения повсюду зародилась в середине прошлого века и вызывала недоумения у наших сограждан.

У нас уже есть достаточно улиц в различных городах, носящих имена, например, Патриса Лумумбы, Сакко и Ванцетти, Розы Люксембург и многих других.

Сейчас хватит чужеземцев, ничего для России не сделавших.

Надо распространять хорошую практику по примеру Московской области, когда объекты спорта носят имена наших известных спортсменов: Анатолия Парфенова, Владислава Третьяка, Владимира Максимова, Ларисы Лазутиной, Юрия Ляпкина и многих других наших легенд спорта», – заявил Терюшков.

Пеле умер 29 декабря в 82-летнем возрасте.

У него был рак толстой кишки.

Бразилец – единственный в истории 3-кратный чемпион мира.

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