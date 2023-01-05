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  • «Хватит чужеземцев, ничего для России не сделавших». Терюшков против переименования стадиона в честь Пеле

«Хватит чужеземцев, ничего для России не сделавших». Терюшков против переименования стадиона в честь Пеле

5 января 2023, 12:43
8

Депутат Госдумы РФ, экс-член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался об инициативе главы ФИФА Джанни Инфантино.

Швейцарский функционер предложил переименовать в честь Пеле один стадион в каждой стране мира.

«Плохо отношусь к идее назвать стадионы в честь Пеле. Он гордился своей родиной Бразилией и своим городом Сантос.

С Россией Пеле никак не связан. У нас есть свои герои. Пеле мы будем помнить, но гораздо важнее – не забывать своих великих спортсменов.

Идея увековечивать человека, не имеющего к нашей стране никакого отношения повсюду зародилась в середине прошлого века и вызывала недоумения у наших сограждан.

У нас уже есть достаточно улиц в различных городах, носящих имена, например, Патриса Лумумбы, Сакко и Ванцетти, Розы Люксембург и многих других.

Сейчас хватит чужеземцев, ничего для России не сделавших.

Надо распространять хорошую практику по примеру Московской области, когда объекты спорта носят имена наших известных спортсменов: Анатолия Парфенова, Владислава Третьяка, Владимира Максимова, Ларисы Лазутиной, Юрия Ляпкина и многих других наших легенд спорта», – заявил Терюшков.

  • Пеле умер 29 декабря в 82-летнем возрасте.
  • У него был рак толстой кишки.
  • Бразилец – единственный в истории 3-кратный чемпион мира.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Пеле Терюшков Роман
Комментарии (8)
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dragoon000320
1672914741
а ты м у д и л а что для россии сделал чтобы посметь говорить на эту тему, иди лучше мобилизуйся и убейся на радость всем адекватным россиянам биомусор
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Andrew01
1672915441
Где-то он прав, Сейчас Пеле назовем, тогда нужно и им. Марадоны, потом добавим Месси и Роналду, можно Роналдиньо и Хави с Иньестой, им. Оливера Кана и т.д. и все стадионы будут названы кем-то а имена наших выдающихся, пусть не великих, спортсменов забудутся.
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Давид59
1672916817
Это он хорошо про "ничего для России не сделал" сказал. Написал бы, что думаю про сегодня. Да забанят нахрен.
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Ollegator
1672917130
Пеле Великий, но у каждой страны есть свои Великие для неё, поэтому идея до маразма дурацкая из серии посылов к Аргентинской сборной, что у неё слишком мало н е г р о в в команде.
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DOCTOR PENALTY
1672920318
Пеле для развития нашего футбола сделал намного больше, чем некий депутат Терюшков.
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SLADE2019
1672921089
Пример того, как элементарная просьба, или предложение вызвали столько желчи. Ну не хотим называть, не будем называть, в чем проблема? Пеле просто столько радостей людям на планете приносил, что сама по себе просьба ФИФА не выглядит глупой. В конце концов не обязательно центральные арены его именем называть, можно любую.
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neim
1672925277
Я тоже против, хоть и в гос. думе ни когда не был, да и теперь наверное уже и не буду ни когда. А что, лучше будет, если поддержим флюгер-проститутку европейсуую Инфантино ?
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