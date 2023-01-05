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    «Хватит чужеземцев, ничего для России не сделавших». Терюшков против переименования стадиона в честь Пеле

    Депутат Госдумы РФ, экс-член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался об инициативе главы ФИФА Джанни Инфантино.

    Швейцарский функционер предложил переименовать в честь Пеле один стадион в каждой стране мира.

    «Плохо отношусь к идее назвать стадионы в честь Пеле. Он гордился своей родиной Бразилией и своим городом Сантос.

    С Россией Пеле никак не связан. У нас есть свои герои. Пеле мы будем помнить, но гораздо важнее – не забывать своих великих спортсменов.

    Идея увековечивать человека, не имеющего к нашей стране никакого отношения повсюду зародилась в середине прошлого века и вызывала недоумения у наших сограждан.

    У нас уже есть достаточно улиц в различных городах, носящих имена, например, Патриса Лумумбы, Сакко и Ванцетти, Розы Люксембург и многих других.

    Сейчас хватит чужеземцев, ничего для России не сделавших.

    Надо распространять хорошую практику по примеру Московской области, когда объекты спорта носят имена наших известных спортсменов: Анатолия Парфенова, Владислава Третьяка, Владимира Максимова, Ларисы Лазутиной, Юрия Ляпкина и многих других наших легенд спорта», – заявил Терюшков.

    • Пеле умер 29 декабря в 82-летнем возрасте.
    • У него был рак толстой кишки.
    • Бразилец – единственный в истории 3-кратный чемпион мира.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +852

      SLADE2019 34 минуты назад

      Пример того, как элементарная просьба, или предложение вызвали столько желчи. Ну не хотим называть, не будем называть, в чем проблема? Пеле просто столько радостей людям на планете приносил, что сама по себе просьба ФИФА не выглядит глупой. В конце концов не обязательно центральные арены его именем называть, можно любую.

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      Рейтинг: +23880

      DOCTOR PENALTY 47 минут назад

      Пеле для развития нашего футбола сделал намного больше, чем некий депутат Терюшков.

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      Рейтинг: +814

      Suvorov51 1 час назад

      Тут сложно говорить на эту тему, да, Пеле это действительно король футбола, но а как известно именем королей и называют города ну и т.д. для того чтобы назвать стадионы или еще что то нужен референдум, вот тогда и поймем, что и как называть, у нас не спросили когда назвали Сталинград- Волгоградом

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      Рейтинг: +852

      SLADE2019 > Suvorov51 38 минут назад

      А когда Царицын нахвали Сталинградом, у тебя спрашивали? Чего людей смешишь?

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      Рейтинг: +1213

      mama1991 1 час назад

      да там можно любой сельский стадионишко де дети бегают.... не обязательно большую арену, чисто символически

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      Рейтинг: +378

      Ollegator 1 час назад

      Пеле Великий, но у каждой страны есть свои Великие для неё, поэтому идея до маразма дурацкая из серии посылов к Аргентинской сборной, что у неё слишком мало н е г р о в в команде.

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      Рейтинг: +6112

      Давид59 1 час назад

      Это он хорошо про "ничего для России не сделал" сказал. Написал бы, что думаю про сегодня. Да забанят нахрен.

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      Рейтинг: +1135

      Andrew01 2 часа назад

      Где-то он прав, Сейчас Пеле назовем, тогда нужно и им. Марадоны, потом добавим Месси и Роналду, можно Роналдиньо и Хави с Иньестой, им. Оливера Кана и т.д. и все стадионы будут названы кем-то а имена наших выдающихся, пусть не великих, спортсменов забудутся.

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      Рейтинг: +794

      dragoon000320 2 часа назад

      а ты м у д и л а что для россии сделал чтобы посметь говорить на эту тему, иди лучше мобилизуйся и убейся на радость всем адекватным россиянам биомусор

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      Рейтинг: +14111

      Skull_Boy > dragoon000320 1 час назад

      Как раз мудила ты и есть, а скорее ярый представитель зомбиящика и помнить надо СВОИХ а не особей с другого континента

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