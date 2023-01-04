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    «Не вижу причин восторженно кричать». Нигматуллин – о голе Миранчука за «Торино»

    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о голе полузащитника «Торино» Алексея Миранчука в ворота «Вероны».

    • Россиянин забил в матче с «Вероной» (1:1) ударом из-за штрафной.
    • Это 3-й гол Миранчука за «Торино» в этом сезоне Серии А.

    «Классно ли начал Миранчук? Классно играет Головин. В «Монако» он является лидером своей команды, показывает достаточно стабильные результаты.

    Миранчуку показывать стабильный результат мешают травмы и какие-то другие субъективно-объективные причины. Пожелаю Алексею стабильности. Не вижу причин восторженно кричать после редких забитых мячей или всплесков. С удовольствием порадуюсь за него, когда придет стабильность – как раз из-за нее он и оказался в Италии», – сказал Нигматуллин.

    • Нигматуллин играл за «Верону» в 2002 году.

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    Источник: «Чемпионат»

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