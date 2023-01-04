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  • «Не вижу причин восторженно кричать». Нигматуллин – о голе Миранчука за «Торино»

«Не вижу причин восторженно кричать». Нигматуллин – о голе Миранчука за «Торино»

4 января 2023, 21:51
2

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о голе полузащитника «Торино» Алексея Миранчука в ворота «Вероны».

  • Россиянин забил в матче с «Вероной» (1:1) ударом из-за штрафной.
  • Это 3-й гол Миранчука за «Торино» в этом сезоне Серии А.

«Классно ли начал Миранчук? Классно играет Головин. В «Монако» он является лидером своей команды, показывает достаточно стабильные результаты.

Миранчуку показывать стабильный результат мешают травмы и какие-то другие субъективно-объективные причины. Пожелаю Алексею стабильности. Не вижу причин восторженно кричать после редких забитых мячей или всплесков. С удовольствием порадуюсь за него, когда придет стабильность – как раз из-за нее он и оказался в Италии», – сказал Нигматуллин.

  • Нигматуллин играл за «Верону» в 2002 году.

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Источник: «Чемпионат»
Италия. Серия А Торино Нигматуллин Руслан Миранчук Алексей
Комментарии (2)
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сутулая собака и лисы
1672859781
а гол красивый, советую к просмотру.
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Lipatoff
1672873283
Кричать не надо, но за Леху и Саню приятно слышать положительную информацию, они реально стараются и олицетворяют собой наш футбол после всяких выходок пьяных алкашей и рукоблуда
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