Сторожук покинул «Краснодар» и возглавил «Краснодар-2» (Сергей Ильев)

Александр Сторожук покинул пост главного тренера «Краснодара».

«Сторожук вновь возглавил «Краснодар-2», что со всех сторон анонсировалось в последние полтора месяца.

Он уже обзванивает игроков, в том числе из нынешнего состава, в которых заинтересован и у которых есть другие варианты продолжения карьеры», – написал в телеграме журналист Сергей Ильев.

Сторожука в «Краснодаре» должен сменить Владимир Ивич.

Его назначение состоится после 5 января.

Команда ушла на зимнюю паузу на 8-м месте в РПЛ.

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