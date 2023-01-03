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    Колыванов: «РПЛ – чемпионат одной команды. «Зенит» в роли «Баварии» или «ПСЖ»

    Экс-игрок сборной России Игорь Колыванов высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

    «Спартак» не сдастся, пока есть шансы бороться. В том году «Динамо» пыталось зацепиться, но немножко не хватило ресурсов. В любом случае «Зенит» имеет хорошую скамейку: кто бы ни вышел — есть запас в игре.

    «Спартаку» надо выкладываться на 200%, чтобы догнать Питер. Будут биться до последнего! Но пока получается, что РПЛ — чемпионат одной команды. «Зенит» в роли «Баварии» или «ПСЖ», — сказал Колыванов.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • Отрыв от идущего вторым «Спартака» – 6 очков.

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    Источник: «Чемпионат»

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    03.01.2023 23:45
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