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    «Это самый главный фактор преимущества». Бышовец объяснил, почему «Зенит» доминирует в РПЛ

    Экс-тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ.

    «Я думаю, что чемпионство «Зенита» уже близко. По составу клуб становится бразильским. Игроки из Бразилии продолжают пополнять российскую команду. Это самый главный фактор, который дает преимущество «Зениту» перед другими клубами РПЛ.

    Также у команды нет проблем с потерями, отъездами, но в то же время мы видим, как клуб усиливается. Мне кажется, соперничество со «Спартаком» у «Зенита» сохранится во второй половине сезона. Так было с первого и до последнего матча, который не завершился дружбой», — сказал Бышовец.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • Отрыв от идущего вторым «Спартака» – 6 очков.

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    Источник: Betonmobile

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    03.01.2023 23:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12570

      Алексей З 1 час назад

      Ключевое это что клуб становится бразильским.
      Где Орлов , можно не только стадион , но и клуб переименовать в Ф К Пеле. Как раз в тему.

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