«Это самый главный фактор преимущества». Бышовец объяснил, почему «Зенит» доминирует в РПЛ

Ключевое это что клуб становится бразильским.
Где Орлов , можно не только стадион , но и клуб переименовать в Ф К Пеле. Как раз в тему.
Экс-тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ.
«Я думаю, что чемпионство «Зенита» уже близко. По составу клуб становится бразильским. Игроки из Бразилии продолжают пополнять российскую команду. Это самый главный фактор, который дает преимущество «Зениту» перед другими клубами РПЛ.
Также у команды нет проблем с потерями, отъездами, но в то же время мы видим, как клуб усиливается. Мне кажется, соперничество со «Спартаком» у «Зенита» сохранится во второй половине сезона. Так было с первого и до последнего матча, который не завершился дружбой», — сказал Бышовец.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
- Отрыв от идущего вторым «Спартака» – 6 очков.
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