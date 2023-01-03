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  • «Это самый главный фактор преимущества». Бышовец объяснил, почему «Зенит» доминирует в РПЛ

«Это самый главный фактор преимущества». Бышовец объяснил, почему «Зенит» доминирует в РПЛ

3 января 2023, 23:18
11

Экс-тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ.

«Я думаю, что чемпионство «Зенита» уже близко. По составу клуб становится бразильским. Игроки из Бразилии продолжают пополнять российскую команду. Это самый главный фактор, который дает преимущество «Зениту» перед другими клубами РПЛ.

Также у команды нет проблем с потерями, отъездами, но в то же время мы видим, как клуб усиливается. Мне кажется, соперничество со «Спартаком» у «Зенита» сохранится во второй половине сезона. Так было с первого и до последнего матча, который не завершился дружбой», — сказал Бышовец.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ.
  • Отрыв от идущего вторым «Спартака» – 6 очков.

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Источник: Betonmobile
Россия. Премьер-лига Зенит Бышовец Анатолий
Комментарии (11)
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Axe111
1672806216
Самый главный фактор это НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ))))
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portero
1672807530
Открыл секрет.... вот только почему нашим тогда лимоны платят, ведь они даже с третьим сортом бразил конкурировать не могут???
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Лицом_на_клаве
1672815471
Кто запрещает Спартаку купить 2 качественных футболистов за 40, чем пачку неликвида за те же деньги????? Бабло ежегодно спускают немеряно. Понаберут на ключевые должности черти кого, вот и результат. В Тарасовку приходят только подоить, зная что мазутное бабло там не считают.
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paracetamol
1672818648
Воровать меньше надо, чем в морковских клупах, вот почему!
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raritet
1672823248
Если усилить еще опорником уровня Промеса , центральным и левым защитниками такого же уровня- это уже состав будет чемпионского уровня. Другое дело где в нашем чемпионате взять футболистов такого уровня. Но главное на мой взгляд уже сделано: избавились от влияния сладкой парочки Федун+Зарема и если не будет шараханий в течении года , то Спартак уже станет сильнее.
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NewLife
1672823893
"Игроки из Бразилии продолжают пополнять российскую команду. Это самый главный фактор, который дает преимущество «Зениту» перед другими клубами РПЛ." - очень не патриотично сказано, к тому же, это не главный фактор, а главный фактор это Газпром с карманным РФС и ангажированным судейством.
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