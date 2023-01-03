«Это самый главный фактор преимущества». Бышовец объяснил, почему «Зенит» доминирует в РПЛ

Экс-тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ.

«Я думаю, что чемпионство «Зенита» уже близко. По составу клуб становится бразильским. Игроки из Бразилии продолжают пополнять российскую команду. Это самый главный фактор, который дает преимущество «Зениту» перед другими клубами РПЛ.

Также у команды нет проблем с потерями, отъездами, но в то же время мы видим, как клуб усиливается. Мне кажется, соперничество со «Спартаком» у «Зенита» сохранится во второй половине сезона. Так было с первого и до последнего матча, который не завершился дружбой», — сказал Бышовец.

«Зенит» лидирует в РПЛ.

Отрыв от идущего вторым «Спартака» – 6 очков.

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