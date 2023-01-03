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    «Динамо» будет дарить подарки за оформление Fan ID

    «Динамо» предложило болельщикам подарки за оформление Fan ID.

    «С 1 января 2023 года посещение матчей РПЛ возможно только с картой болельщика.

    Болельщикам, которые получат Fan ID и укажут его номер в личном кабинете, станут доступны подарки по нашей программе лояльности «Динамика», – сообщает пресс-служба клуба.

    В качестве подарков за оформление Fan ID болельщики «Динамо» могут получить:

    • Сертификат на 1923 рубля на покупку билетов или атрибутики в фан-шопе;
    • Детский шарф в подарок при покупке детского билета;
    • Единоразовый кешбэк 100% на приобретение атрибутики в магазине при покупке билетов на матч РПЛ;
    • Возможность повысить категорию билета до бизнес-клуба.

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    Источник: телеграм-канал «Динамо»

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