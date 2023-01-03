«Динамо» будет дарить подарки за оформление Fan ID

«Динамо» предложило болельщикам подарки за оформление Fan ID.
«С 1 января 2023 года посещение матчей РПЛ возможно только с картой болельщика.
Болельщикам, которые получат Fan ID и укажут его номер в личном кабинете, станут доступны подарки по нашей программе лояльности «Динамика», – сообщает пресс-служба клуба.
В качестве подарков за оформление Fan ID болельщики «Динамо» могут получить:
- Сертификат на 1923 рубля на покупку билетов или атрибутики в фан-шопе;
- Детский шарф в подарок при покупке детского билета;
- Единоразовый кешбэк 100% на приобретение атрибутики в магазине при покупке билетов на матч РПЛ;
- Возможность повысить категорию билета до бизнес-клуба.
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Источник: телеграм-канал «Динамо»