«Динамо» будет дарить подарки за оформление Fan ID

«Динамо» предложило болельщикам подарки за оформление Fan ID.

«С 1 января 2023 года посещение матчей РПЛ возможно только с картой болельщика.

Болельщикам, которые получат Fan ID и укажут его номер в личном кабинете, станут доступны подарки по нашей программе лояльности «Динамика», – сообщает пресс-служба клуба.

В качестве подарков за оформление Fan ID болельщики «Динамо» могут получить:

Сертификат на 1923 рубля на покупку билетов или атрибутики в фан-шопе;

Детский шарф в подарок при покупке детского билета;

Единоразовый кешбэк 100% на приобретение атрибутики в магазине при покупке билетов на матч РПЛ;

Возможность повысить категорию билета до бизнес-клуба.

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