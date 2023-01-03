Галактионов может покинуть пост главного тренера молодежной сборной России

В Российском футбольном союзе задумались о смене главного тренера молодежной сборной.

Михаил Галактионов возглавил «Локомотив». Учитывая проблемность проекта, в РФС опасаются, что это может отразиться на национальной команде U21.

Окончательное решение по данному поводу будет принято после дополнительных консультаций, в том числе с самим 38-летним специалистом.

В случае поиска замены для Галактионова РФС, вероятно, будет выбирать среди тренеров, работающих в системе союза.

«Локо» заключил с Галактионовым контракт до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на год.

Москвичи набрали 13 очков в 17 турах РПЛ и занимают 14-е место в таблице лиги (зона стыков).

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