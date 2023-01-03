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  • Галактионов может покинуть пост главного тренера молодежной сборной России

Галактионов может покинуть пост главного тренера молодежной сборной России

3 января 2023, 17:29
2

В Российском футбольном союзе задумались о смене главного тренера молодежной сборной.

Михаил Галактионов возглавил «Локомотив». Учитывая проблемность проекта, в РФС опасаются, что это может отразиться на национальной команде U21.

Окончательное решение по данному поводу будет принято после дополнительных консультаций, в том числе с самим 38-летним специалистом.

В случае поиска замены для Галактионова РФС, вероятно, будет выбирать среди тренеров, работающих в системе союза.

  • «Локо» заключил с Галактионовым контракт до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на год.
  • Москвичи набрали 13 очков в 17 турах РПЛ и занимают 14-е место в таблице лиги (зона стыков).

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия (мол) Локомотив Галактионов Михаил
Комментарии (2)
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zigbert
1672770662
Галактионову нужно полностью переключиться на работу в Локомотиве. По сути будет строится новая команда и ему будет трудно разрываться на два фронта. Правда у молодежки будет не столь плотный график. Но пусть уж тогда решает сам Михаил.
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paracetamol
1672819348
Давно пора, успехов при нем у молодежки нет. Набрал кучу прихлебателей за подачки от агентов!
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