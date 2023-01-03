На стадионе «Сантоса» завершилось прощание с Пеле

Почему его хоронят не там, где завещал? Вопрос !
Церемония прощания с легендарным Пеле продолжается.
В понедельник гроб с телом экс-футболиста доставили на стадион «Вила-Бельмиро», где он пробыл сутки.
По оценкам организаторов гражданской панихиды, попрощаться с Пеле пришли более 150 тысяч человек.
Сегодня гроб под аплодисменты подняли на крышу пожарной машины и накрыли флагом Бразилии. Траурный кортеж в сопровождении почетного эскорта мотоциклистов военной полиции проехал по улицам Сантоса.
Пеле, умерший 29 декабря в 82-летнем возрасте, будет похоронен в мавзолее недалеко от стадиона.
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