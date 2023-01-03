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    На стадионе «Сантоса» завершилось прощание с Пеле

    Церемония прощания с легендарным Пеле продолжается.

    В понедельник гроб с телом экс-футболиста доставили на стадион «Вила-Бельмиро», где он пробыл сутки.

    По оценкам организаторов гражданской панихиды, попрощаться с Пеле пришли более 150 тысяч человек.

    Сегодня гроб под аплодисменты подняли на крышу пожарной машины и накрыли флагом Бразилии. Траурный кортеж в сопровождении почетного эскорта мотоциклистов военной полиции проехал по улицам Сантоса.

    Пеле, умерший 29 декабря в 82-летнем возрасте, будет похоронен в мавзолее недалеко от стадиона.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 17:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11358

      R_a_i_n 1 час назад

      Почему его хоронят не там, где завещал? Вопрос !

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