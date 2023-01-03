Мостовой назвал топ-клубы Европы, которые пытались его подписать

Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой вспомнил, какие у него были предложения от европейских топ-клубов.

– Какие были наиболее привлекательные варианты для вас в тот момент?

– Я собирался играть в Германии, а ещe у меня было хорошее предложение от «Лацио». А с Испанией я не связывался вообще.

– Играя за «Сельту», вы забивали «Реалу», забивали «Барселоне», а был момент, когда вы максимально были близки к переходу в один из этих грандов?

– Был момент, когда мог перейти и в «Реал», и в «Барселону», но не сложилось, потому что был не в том возрасте, в котором можно было переходить.

– То есть, дело в возрасте, а не в том, что «Сельта» за вас просила слишком много?

– «Сельта» много просила, а те команды возражали, что нелогично покупать 30-31-летнего футболиста за 20 миллионов. Тогда это было неправдоподобным.

– Ещe была история с «Ювентусом», что могли Дель Пьеро заменить?

– Да, была история с «Юве», была история с «Ливерпулем» – я уже уехал на «Энфилд» подписывать контракт, но тоже «Сельта» запросила деньги.

Честно говоря, к тому же не хотелось менять солнечную Испанию на серую Англию.

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