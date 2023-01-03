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Мостовой назвал топ-клубы Европы, которые пытались его подписать

3 января 2023, 16:35
5

Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой вспомнил, какие у него были предложения от европейских топ-клубов.

– Какие были наиболее привлекательные варианты для вас в тот момент?

– Я собирался играть в Германии, а ещe у меня было хорошее предложение от «Лацио». А с Испанией я не связывался вообще.

– Играя за «Сельту», вы забивали «Реалу», забивали «Барселоне», а был момент, когда вы максимально были близки к переходу в один из этих грандов?

– Был момент, когда мог перейти и в «Реал», и в «Барселону», но не сложилось, потому что был не в том возрасте, в котором можно было переходить.

– То есть, дело в возрасте, а не в том, что «Сельта» за вас просила слишком много?

– «Сельта» много просила, а те команды возражали, что нелогично покупать 30-31-летнего футболиста за 20 миллионов. Тогда это было неправдоподобным.

– Ещe была история с «Ювентусом», что могли Дель Пьеро заменить?

– Да, была история с «Юве», была история с «Ливерпулем» – я уже уехал на «Энфилд» подписывать контракт, но тоже «Сельта» запросила деньги.

Честно говоря, к тому же не хотелось менять солнечную Испанию на серую Англию.

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Источник: Metaratings
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Ливерпуль Реал Барселона Ювентус Лацио Мостовой Александр
Комментарии (5)
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DOCTOR PENALTY
1672754069
Судя по-всему, агент у Мостового был суперактивный.
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сутулая собака и лисы
1672755240
мостовой хороший нападающий. пригодился бы и реалу, и барселоне, и ювентусу. но отдавать 20 лямов за запасного никто не хотел.
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Plyash
1672768108
Классный был игрок Мостовой,спору нет,но в искусстве словоблудия он превзошёл даже самого себя,любимого...
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Soccerdealer63
1672779898
Пожалуй... лусший наш легионер, который НА САМОМ ДЕЛЕ котировался в топ турнирах... К сожалению, его лучшие игры в Испании нам не показали... А, ведь, они на пару с Карпиным реально драли и Реал и Барселону)))
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