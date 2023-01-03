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    Мостовой назвал топ-клубы Европы, которые пытались его подписать

    Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой вспомнил, какие у него были предложения от европейских топ-клубов.

    – Какие были наиболее привлекательные варианты для вас в тот момент?

    – Я собирался играть в Германии, а ещe у меня было хорошее предложение от «Лацио». А с Испанией я не связывался вообще.

    – Играя за «Сельту», вы забивали «Реалу», забивали «Барселоне», а был момент, когда вы максимально были близки к переходу в один из этих грандов?

    – Был момент, когда мог перейти и в «Реал», и в «Барселону», но не сложилось, потому что был не в том возрасте, в котором можно было переходить.

    – То есть, дело в возрасте, а не в том, что «Сельта» за вас просила слишком много?

    – «Сельта» много просила, а те команды возражали, что нелогично покупать 30-31-летнего футболиста за 20 миллионов. Тогда это было неправдоподобным.

    – Ещe была история с «Ювентусом», что могли Дель Пьеро заменить?

    – Да, была история с «Юве», была история с «Ливерпулем» – я уже уехал на «Энфилд» подписывать контракт, но тоже «Сельта» запросила деньги.

    Честно говоря, к тому же не хотелось менять солнечную Испанию на серую Англию.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 16:35
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1057

      сутулая собака и лисы 2 часа назад

      мостовой хороший нападающий.
      пригодился бы и реалу, и барселоне, и ювентусу.
      но отдавать 20 лямов за запасного никто не хотел.

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      Рейтинг: +23874

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Судя по-всему, агент у Мостового был суперактивный.

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