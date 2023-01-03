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  • «Со Стасом никто не любил общаться». Мостовой вспомнил, как жил с Черчесовым на базе «Спартака»

«Со Стасом никто не любил общаться». Мостовой вспомнил, как жил с Черчесовым на базе «Спартака»

3 января 2023, 14:52
1

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой рассказал о жизни со Станиславом Черчесовым на базе «Спартака»

– Каким был уклад при Черчесове?

– Со Стасом всe было противоположно, потому что он был очень дисциплинированным. У него нельзя было шуметь и громко разговаривать, поэтому соблюдали тишину. Стас отличался от других своей прямолинейностью, дисциплинированностью и некоторой жeсткостью.

Со Стасом особо никто не любил общаться, потому что понимали, что он своеобразный человек. Но от него мы и увидели, что такое профессионализм. У него было всe по часам, везде чисто, всe сложено. Если надо спать, то надо спать.

– Как считаете, сильно Черчесов изменился за эти 30 лет?

– Не знаю, мы ведь постоянно пересекались в сборной уже после «Спартака», а когда он стал главным тренером сборной России, то я его от силы раза два видел.

  • Черчесов тренирует «Ференцварош».
  • В 2018 году он дошел со сборной России до 1/4 финала ЧМ.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Черчесов Станислав Мостовой Александр
Комментарии (1)
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DOCTOR PENALTY
1672751106
С Черчесовым и сейчас по-дружески мало кто общается, тяжело с ним общаться. Он человек из той категории, для кого существует только два мнения - его и неправильное.
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