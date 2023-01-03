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    «Со Стасом никто не любил общаться». Мостовой вспомнил, как жил с Черчесовым на базе «Спартака»

    Экс-игрок сборной России Александр Мостовой рассказал о жизни со Станиславом Черчесовым на базе «Спартака»

    – Каким был уклад при Черчесове?

    – Со Стасом всe было противоположно, потому что он был очень дисциплинированным. У него нельзя было шуметь и громко разговаривать, поэтому соблюдали тишину. Стас отличался от других своей прямолинейностью, дисциплинированностью и некоторой жeсткостью.

    Со Стасом особо никто не любил общаться, потому что понимали, что он своеобразный человек. Но от него мы и увидели, что такое профессионализм. У него было всe по часам, везде чисто, всe сложено. Если надо спать, то надо спать.

    – Как считаете, сильно Черчесов изменился за эти 30 лет?

    – Не знаю, мы ведь постоянно пересекались в сборной уже после «Спартака», а когда он стал главным тренером сборной России, то я его от силы раза два видел.

    • Черчесов тренирует «Ференцварош».
    • В 2018 году он дошел со сборной России до 1/4 финала ЧМ.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12550

      Алексей З 41 минуту назад

      Всегда ищу логическое обоснование выложенной инфы.
      Что хотел Бомбардир , выкладывая этот пост ?
      Ну похоже Черчесов был режимным спортсменов, ну а сейчас эта инфа что даёт ?
      Чтобы забить ленту собираете всякую х..ню, смысл который только вам известен.

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      Рейтинг: +467

      Номэд > Алексей З 12 минут назад

      ...Чтобы забить ленту собираете всякую х..ню...

      Так админы боНбаНдира только этим и занимаются, копируя новости с других сайтов.

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