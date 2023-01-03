Два центральных защитника могут уйти из «Краснодара» зимой

«Краснодар» планирует расстаться с двумя центральными защитниками в зимнее трансферное окно.

По информации «РБ Спорт», речь идет о воспитанниках клуба Вячеславе Литвинове и Сергее Бородине. Агенты футболистов уже ищут варианты для продолжения карьеры своих клиентов, приоритетом являются команды из РПЛ.

Пока неизвестно, поедут ли Литвинов и Бородин на зимние сборы «Краснодара». Клуб планирует приобрести на их место защитника из Латинской Америки.

Бородин провел 12 матчей в этом сезоне, забил 1 гол.

Литвинов сыграл в 19 матчах, отличился 2 раза.

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