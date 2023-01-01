«У «Спартака» больше шансов, чем у «Зенита». Кавазашвили верит в чемпионство своей бывшей команды

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили верит в чемпионство москвичей в этом сезоне.

«В этом сезоне у «Спартака» больше шансов на триумф, я сужу по последним матчам, они на коне! Оцениваю шансы красно-белых на чемпионство в 65 процентов, а «Зенита» — в 35 процентов.

У моей любимой команды объективно больше шансов. Команда находится на правильном пути, они идут по плану — отодвинуть в сторону питерскую команду, «Спартак» должен стать гегемон российского футбола — это однажды случится. Мы уже это делали, так было с киевским «Динамо» — убрали их и стали чемпионами. «Спартак» должен быть всегда чемпионом — так и будет в 2023 году, я думаю так и будет», — сказал Кавазашвили.

«Спартак» отстает от «Зенита» на 6 очков.

Москвичи не брали РПЛ с 2017 года.

Сезон возобновится в марте.

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