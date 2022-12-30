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    Смородская: «Переходить в Азию нельзя. Не надо дергаться»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась против перехода РФС в Азию.

    «Я категорический противник! Переходить в азиатскую линию нельзя. Вы понимаете, кто там? Там не только Новая Зеландия и Австралия, которые тоже могут не захотеть играть с Россией.

    Какие это перелеты? Как вы себе это представляете в текущих условиях? Даже Киргизия и Казахстан – это сложно. Не надо дергаться.

    Верю ли, что через год ситуация поменяется и нас допустят? Я надеюсь. Это не может продолжаться вечно, а сейчас не надо дергаться», – сказала Смородская.

    • Исполком РФС сегодня не принял решения о переходе в Азию.
    • В Австралии выступили против перехода РФС в Азию.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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