Смородская: «Переходить в Азию нельзя. Не надо дергаться»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась против перехода РФС в Азию.

«Я категорический противник! Переходить в азиатскую линию нельзя. Вы понимаете, кто там? Там не только Новая Зеландия и Австралия, которые тоже могут не захотеть играть с Россией.

Какие это перелеты? Как вы себе это представляете в текущих условиях? Даже Киргизия и Казахстан – это сложно. Не надо дергаться.

Верю ли, что через год ситуация поменяется и нас допустят? Я надеюсь. Это не может продолжаться вечно, а сейчас не надо дергаться», – сказала Смородская.

Исполком РФС сегодня не принял решения о переходе в Азию.

В Австралии выступили против перехода РФС в Азию.

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