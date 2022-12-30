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Смородская: «Переходить в Азию нельзя. Не надо дергаться»

30 декабря 2022, 20:52
6

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась против перехода РФС в Азию.

«Я категорический противник! Переходить в азиатскую линию нельзя. Вы понимаете, кто там? Там не только Новая Зеландия и Австралия, которые тоже могут не захотеть играть с Россией.

Какие это перелеты? Как вы себе это представляете в текущих условиях? Даже Киргизия и Казахстан – это сложно. Не надо дергаться.

Верю ли, что через год ситуация поменяется и нас допустят? Я надеюсь. Это не может продолжаться вечно, а сейчас не надо дергаться», – сказала Смородская.

  • Исполком РФС сегодня не принял решения о переходе в Азию.
  • В Австралии выступили против перехода РФС в Азию.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Смородская Ольга
Комментарии (6)
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Кузьмич на трибуне
1672429049
На европу надеяться бессмысленно. Чего доброго ещё под радужным флагом и без гимна придётся играть.
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фанат джигурды
1672470793
Смоюродивая, займи рот чем-нибудь, например, членом.
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nemolod
1672473247
А никто и не дергается-позаседают на том и разойдутся,а зачем куда-то переходить-трансферы совершаются,деньга в карман капает(поменьше теперь,но на жизнь хватает) ,а то,что футбол скатывается к любительскому-ничего,народ и так хорошо на стадионы ходят и будут ходить! Вечно не вечно,но при этой позиции (типа надо подождать) минимум пятилетка!
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paracetamol
1672479629
Если для этой дуры даже Киргизия и Казахстан – это сложно, то что говорить об Англии, Германии или Франции?
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