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    «Непростой процесс». Агент Дивеева рассказал о переговорах с ЦСКА

    Футбольный агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал о ходе переговоров по контракту между футболистом и московским клубом.

    «Переговоры по контракту с ЦСКА ведутся, да. Это непростой процесс, но он идет. Переговоры идут в неспешном порядке», – сказал агент.

    • Ранее сообщалось, что Дивеев интересен «Зениту».
    • На него также претендует клуб из Италии.
    • Контракт 23-летнего россиянина с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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