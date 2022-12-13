«Зенит» рассматривает возможность выкупа Дивеева у ЦСКА

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев может перейти в «Зенит».
По информации Metaratings, клуб из Петербурга изучает возможность приобретения игрока сборной России и пристально следит за ситуацией вокруг переговоров Дивеева и ЦСКА по новому контракту.
Если московский клуб не сможет договориться с Дивеевым, «Зенит» обратится в ЦСКА с предложением о выкупе футболиста.
- Дивеев провел 10 матчей в этом сезоне РПЛ, забил 1 гол и сделал ассист.
- Несколько лет назад Дивеевым интересовался «Арсенал».
- 23-летний игрок стоит 6 миллионов евро.
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Источник: Metaratings