«Зенит» рассматривает возможность выкупа Дивеева у ЦСКА

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев может перейти в «Зенит».

По информации Metaratings, клуб из Петербурга изучает возможность приобретения игрока сборной России и пристально следит за ситуацией вокруг переговоров Дивеева и ЦСКА по новому контракту.

Если московский клуб не сможет договориться с Дивеевым, «Зенит» обратится в ЦСКА с предложением о выкупе футболиста.

Дивеев провел 10 матчей в этом сезоне РПЛ, забил 1 гол и сделал ассист.

Несколько лет назад Дивеевым интересовался «Арсенал».

23-летний игрок стоит 6 миллионов евро.

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