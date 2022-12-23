Агент Дивеева назвал чемпионат из топ-5, в котором интересуются защитником ЦСКА

Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, заявил, что футболистом интересуются в Серии А.
– Предложения из-за рубежа есть, но в силу массы причин, видимых и невидимых, это переход вряд ли состоится в ближайшее трансферное окно.
– Речь про Италию?
– Да и про Италию тоже.
- Дивеев провел 10 матчей в этом сезоне РПЛ, забил 1 гол и сделал ассист.
- Несколько лет назад Дивеевым интересовался «Арсенал».
- 23-летний игрок стоит 6 миллионов евро.
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Источник: «РБ Спорт»