Медведев: «Пеле прислал мне свою футболку, когда я пришел в «Зенит». Он желал клубу успеха»

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на смерть легендарного бразильского футболиста Пеле.

«Когда я пришел в «Зенит» Пеле прислал мне свою футболку с автографом, где были также написаны пожелания и успехи для «Зенита».

Он вообще очень высоко ценил дружбу бразильцев и россиян. Футболка клуба «Сантос», где он ставил рекорды, находится на почетном месте в моей коллекции, — сказал Медведев.

Пеле умер 29 декабря в 82-летнем возрасте.

У него был рак толстой кишки.

Бразилец – единственный в истории 3-кратный чемпион мира.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

20 цитат Пеле – про футбол, жизнь и величие