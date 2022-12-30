Медведев: «Пеле прислал мне свою футболку, когда я пришел в «Зенит». Он желал клубу успеха»

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на смерть легендарного бразильского футболиста Пеле.
«Когда я пришел в «Зенит» Пеле прислал мне свою футболку с автографом, где были также написаны пожелания и успехи для «Зенита».
Он вообще очень высоко ценил дружбу бразильцев и россиян. Футболка клуба «Сантос», где он ставил рекорды, находится на почетном месте в моей коллекции, — сказал Медведев.
- Пеле умер 29 декабря в 82-летнем возрасте.
- У него был рак толстой кишки.
- Бразилец – единственный в истории 3-кратный чемпион мира.
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20 цитат Пеле – про футбол, жизнь и величие
Источник: «Матч ТВ»