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    Медведев: «Пеле прислал мне свою футболку, когда я пришел в «Зенит». Он желал клубу успеха»

    Гендиректор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на смерть легендарного бразильского футболиста Пеле.

    «Когда я пришел в «Зенит» Пеле прислал мне свою футболку с автографом, где были также написаны пожелания и успехи для «Зенита».

    Он вообще очень высоко ценил дружбу бразильцев и россиян. Футболка клуба «Сантос», где он ставил рекорды, находится на почетном месте в моей коллекции, — сказал Медведев.

    • Пеле умер 29 декабря в 82-летнем возрасте.
    • У него был рак толстой кишки.
    • Бразилец – единственный в истории 3-кратный чемпион мира.

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    20 цитат Пеле – про футбол, жизнь и величие

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 13:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +566

      egor tikhonov 43 минуты назад

      ща начнут все кому не лень ****..ь.

      0
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      Рейтинг: +431

      lipatov32 1 час назад

      Он о тебе и твоём сините откуда вообще мог что-то знать?
      А, действительно, синит выиграл же 5 лиг чемпионов! ШУТ МЛЯ!!!!!

      1
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      Рейтинг: +2129

      Эном айс 1 час назад

      Не с надписью ИТНХ?((

      Выбрал же время для пиара, тварина.

      3
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