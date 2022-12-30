Умер Пеле, Роналду получил предложение от клуба из ЛЧ, Сперцян интересен ПСВ и другие новости

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Умер Пеле. Ему было 82 года. Бразильца похоронят в Вила-Бельмиро – историческом стадионе «Сантоса»

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