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  • Умер Пеле, Роналду получил предложение от клуба из ЛЧ, Сперцян интересен ПСВ и другие новости

Умер Пеле, Роналду получил предложение от клуба из ЛЧ, Сперцян интересен ПСВ и другие новости

30 декабря 2022, 01:33

Карраскаль допустил уход из ЦСКА. Клуб готов его продать, но при определенных условиях

Мбаппе впервые отреагировал на поведение вратаря Аргентины Мартинеса и раскрыл детали общения с Месси после финала ЧМ-2022

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Умер Пеле. Ему было 82 года. Бразильца похоронят в Вила-Бельмиро – историческом стадионе «Сантоса»

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Источник: «Бомбардир»
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