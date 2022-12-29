Мбаппе раскрыл детали общения с Месси после финала ЧМ-2022

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал, о чeм говорил с Лионелем Месси после финального матча ЧМ-2022.

«Я поздравил его с победой. Для него это было целью всей жизни, так же как и для меня, но я потерпел неудачу», – заявил Мбаппе.

Аргентина обыграла Францию в серии пенальти.

Мбаппе оформил хет-трик в финале, Месси сделал дубль.

Аргентинец в 35 лет впервые стал чемпионом мира, француз уже брал этот трофей в 2018 году.

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