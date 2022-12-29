«Зенит» летом усилится бразильским опорником

Опорный полузащитник «Коринтианса» Ду Кейрос продолжит карьеру в «Зените».

Его переход в петербургский клуб летом 2023 года полностью согласован – стороны уже подписали предварительные документы.

«Зенит» получит 90 процентов прав на бразильца, а контракт с ним будет рассчитан на пять лет.

Это часть сделки по выкупу «Коринтиансом» нападающего Юри Алберто. В нее также входит зимний трансфер защитника Роберто Ренана в «Зенит».

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