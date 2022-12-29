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    «Зенит» летом усилится бразильским опорником

    Опорный полузащитник «Коринтианса» Ду Кейрос продолжит карьеру в «Зените».

    Его переход в петербургский клуб летом 2023 года полностью согласован – стороны уже подписали предварительные документы.

    «Зенит» получит 90 процентов прав на бразильца, а контракт с ним будет рассчитан на пять лет.

    Это часть сделки по выкупу «Коринтиансом» нападающего Юри Алберто. В нее также входит зимний трансфер защитника Роберто Ренана в «Зенит».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +818

      г.Онега 1 час назад

      Зенит в Шахтер Луческо превращается?

      0
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      Рейтинг: +14102

      Skull_Boy 1 час назад

      Еще 25 млн на х_й

      2
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      Рейтинг: +2447

      fakeid > Skull_Boy 1 час назад

      ты читать умеешь? зенит ничего не потратит.
      а, ну да, тыж с тарасофки, тебе простительно.

      1
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      Рейтинг: +351

      FCSpartakM > fakeid 1 час назад

      зенит 25 мультов потратил на Альберто, он ушел с концами по сути. В замен него отдают игроков , которые и пяти млн не стоят, с учетом того,что это бразилия. Очередной бизнес от газпрома. Можно еще 10 лет кричать про Халка и Паредеса.

      2
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      Рейтинг: +2447

      fakeid > FCSpartakM 22 минуты назад

      ты бы прочитал предыдущие новости по теме. зениту остаётся 50% прав на него + куча игроков, из которых кто-то, да выстрелит. это не точно, но шлак, как спартак, зенит подбирать не будет. по сути, сейчас зенит просто нагибает коринтианс, которому позарез сдался алберто, и который готов пойти на что угодно, лишь бы его заполучить. и когда он уйдёт в европейский топ-клуб (а он точно уйдёт за немалые деньги), в наваре останутся все.

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      Рейтинг: +100060

      sv1969 > fakeid 21 минуту назад

      Ренан -2 млн! Ду Кейрас -5 млн! Если что я не с Тарасовки!

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      Рейтинг: +8668

      Степашкин Вова > fakeid 12 минут назад

      Блажен кто верует! Вас давно нагнули когда алберто ушел! Но у вас же самомнение зашкаливает , а мозг включить это не ....

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