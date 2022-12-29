Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Краснодар» предложил 2,5 миллиона за игрока «Ариса» (Sport24)

    «Краснодар» хочет купить крайнего полузащитника греческого «Ариса» Даниэля Мансини.

    По информации Sport24, российский клуб предложил 2,5 миллиона евро за аргентинца. Самому 26-летнему футболисту был предложен контракт зарплатой 1 миллион евро в год.

    Греческий клуб готов продать Мансини, но для самого игрока переезд в Россию не является приоритетным вариантом. Аргентинец намерен взять паузу в переговорах, чтобы дождаться предложений от других клубов.

    • Мансини забил 3 гола и сделал 4 ассиста в 16 матчах этого сезона.
    • Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.
    • Контракт Мансини с «Арисом» истекает летом 2024 года.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    В ПСВ отреагировали на новость об интересе к Сперцяну
    ПСВ нашел в «Краснодаре» игрока на замену Гакпо. Зимой будут переговоры
    В «Маккаби» прокомментировали новость о скором назначении Ивича тренером «Краснодара»
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:53
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1641

      vmonomah17 37 минут назад

      Лучше бы Кокорина взяли. Парень молодой, перспективный. Уже является игроком Фиоринтины в столь молодом возоасте

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11