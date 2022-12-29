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«Краснодар» предложил 2,5 миллиона за игрока «Ариса» (Sport24)

29 декабря 2022, 16:53
1

«Краснодар» хочет купить крайнего полузащитника греческого «Ариса» Даниэля Мансини.

По информации Sport24, российский клуб предложил 2,5 миллиона евро за аргентинца. Самому 26-летнему футболисту был предложен контракт зарплатой 1 миллион евро в год.

Греческий клуб готов продать Мансини, но для самого игрока переезд в Россию не является приоритетным вариантом. Аргентинец намерен взять паузу в переговорах, чтобы дождаться предложений от других клубов.

  • Мансини забил 3 гола и сделал 4 ассиста в 16 матчах этого сезона.
  • Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.
  • Контракт Мансини с «Арисом» истекает летом 2024 года.

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Источник: Sport24
Греция. Суперлига Россия. Премьер-лига Арис Краснодар Мансини Даниэль
Комментарии (1)
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vmonomah17
1672324681
Лучше бы Кокорина взяли. Парень молодой, перспективный. Уже является игроком Фиоринтины в столь молодом возоасте
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