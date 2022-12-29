Стало известно, при каком условии ЦСКА продаст Карраскаля. Им интересуются в Испании и Франции

ЦСКА готов продать полузащитника Хорхе Карраскаля, но при определенных условиях.

«Иностранные клубы действительно активно интересуются 24-летним колумбийцем. Среди претендентов на атакующего хавбека коллективы из Турции, Испании, Франции и арабских стран. Однако до конкретных предложений дело не дошло — пока просто звонят и узнают цену.

В ЦСКА им отвечают: отдавать не планируем, но любой игрок продается, и если у вас есть лишние 15 миллионов евро — делайте оффер.

Тем более, Мовсесьян (главный скаут ЦСКА – прим. «Бомбардира») обещал Карраскалю, когда договаривался о его переходе, что в случае хорошего предложения клуб, во-первых, обсудит с ним ситуацию, а, во-вторых, удерживать парня не станет.

ЦСКА не планирует отпускать свою главную звезду куда бы то ни было. Но если поступит серьезное предложение, то нельзя исключать, что оно будет принято. Хоть и ожидать зимой этого сложно.

Отдельно отмечу, что приостанавливать контракт по опции ФИФА Карраскаль не намерен из уважения к клубу», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.

Рыночная стоимость Карраскаля – 9 миллионов евро.

Он выступает за ЦСКА с февраля: 31 матч, 6 голов, 7 ассистов.

Контракт хавбека с клубом рассчитан до 2026 года.

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