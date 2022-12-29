«Хочу играть в Лиге чемпионов». Карраскаль допустил уход из ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль прокомментировал свое будущее в московском клубе.
«Я очень счастлив в России. Не знаю, продолжу ли выступать за ЦСКА или уйду, но я наслаждался своим временем там.
У меня нет особого представления о том, сменю ли я команду. Об этом позаботится мой агент. Надеюсь, когда праздники в России закончатся, мне скажут, что будет дальше.
Бан ЦСКА в еврокубках? Конечно, меня это беспокоит. Я хочу играть в Лиге Европы или Лиге чемпионов.
Единственное, что можно сказать наверняка, это то, что я счастлив в клубе, люди меня очень любят. Мы подождeм и посмотрим, что произойдeт», – сказал 24-летний колумбиец.
- Рыночная стоимость Карраскаля – 9 миллионов евро.
- Он выступает за ЦСКА с февраля: 31 матч, 6 голов, 7 ассистов.
- Контракт хавбека с клубом рассчитан до 2026 года.
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Источник: Primer Tiempo