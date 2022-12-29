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  • «Хочу играть в Лиге чемпионов». Карраскаль допустил уход из ЦСКА

«Хочу играть в Лиге чемпионов». Карраскаль допустил уход из ЦСКА

29 декабря 2022, 10:49
2

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль прокомментировал свое будущее в московском клубе.

«Я очень счастлив в России. Не знаю, продолжу ли выступать за ЦСКА или уйду, но я наслаждался своим временем там.

У меня нет особого представления о том, сменю ли я команду. Об этом позаботится мой агент. Надеюсь, когда праздники в России закончатся, мне скажут, что будет дальше.

Бан ЦСКА в еврокубках? Конечно, меня это беспокоит. Я хочу играть в Лиге Европы или Лиге чемпионов.

Единственное, что можно сказать наверняка, это то, что я счастлив в клубе, люди меня очень любят. Мы подождeм и посмотрим, что произойдeт», – сказал 24-летний колумбиец.

  • Рыночная стоимость Карраскаля – 9 миллионов евро.
  • Он выступает за ЦСКА с февраля: 31 матч, 6 голов, 7 ассистов.
  • Контракт хавбека с клубом рассчитан до 2026 года.

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Источник: Primer Tiempo
Россия. Премьер-лига ЦСКА Карраскаль Хорхе
Комментарии (2)
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novaka1n
1672302690
Адекватное желание футболиста, у которого есть амбиции, к сожалению более менее качественных легионеров сейчас может удержать только бабло, ждёт нас неизбежное падение уровня нашего клубного футбола, хотя казалось бы куда ещё, но будут приезжать к нам уже не второсортные, а третесортные легионеры, а платить бешанные зп более менее квалифицированным иностранцам ради РПЛ и Кубка России ни одному клубу не надо, я думаю даже Зенит с таким раскладом свои аппетиты поуменьшит
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odessakmv
1672308893
это вряд ли, слабоват.... а хотя условные "Лодогорец" или "Ференцварош" могут помочь в осуществлении....
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