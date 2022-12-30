Стало известно, где похоронят Пеле

В Бразилии раскрыли детали похорон легендарного Пеле.
Тело экс-футболиста будет захоронено в Вила-Бельмиро – историческом стадионе «Сантоса».
Пеле сам попросил похоронить его на арене, где он отыграл большую часть карьеры.
Власти города объявили семидневный траур в связи со смертью легендарного форварда.
- Пеле умер 29 декабря в 82-летнем возрасте.
- У него был рак толстой кишки.
- В «Сантосе» форвард провел большую часть карьеры (1956-1974) и выиграл более 20 трофеев.
- Пеле – единственный в истории 3-кратный чемпион мира.
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Источник: Globo Esporte