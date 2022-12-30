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    Стало известно, где похоронят Пеле

    В Бразилии раскрыли детали похорон легендарного Пеле.

    Тело экс-футболиста будет захоронено в Вила-Бельмиро – историческом стадионе «Сантоса».

    Пеле сам попросил похоронить его на арене, где он отыграл большую часть карьеры.

    Власти города объявили семидневный траур в связи со смертью легендарного форварда.

    • Пеле умер 29 декабря в 82-летнем возрасте.
    • У него был рак толстой кишки.
    • В «Сантосе» форвард провел большую часть карьеры (1956-1974) и выиграл более 20 трофеев.
    • Пеле – единственный в истории 3-кратный чемпион мира.

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    Источник: Globo Esporte

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