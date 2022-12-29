Роналду получил предложение от клуба из Лиги чемпионов

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду может перейти в европейскую команду.

По информации инсайдера Мохаммеда Аль-Кааби, агент португальца Жорже Мендеш прекратил переговоры с «Аль-Насром» после того, как Роналду поступило предложение от клуба, который сейчас играет в Лиге чемпионов.

37-летний Роналду – свободный агент.

В ноябре «Манчестер Юнайтед» расторг с ним контракт после выхода скандального интервью.

Ранее сообщалось, что предложение от «Аль-Насра» – единственное, которое поступило португальцу.

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