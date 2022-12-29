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Роналду получил предложение от клуба из Лиги чемпионов

29 декабря 2022, 18:39
10

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду может перейти в европейскую команду.

По информации инсайдера Мохаммеда Аль-Кааби, агент португальца Жорже Мендеш прекратил переговоры с «Аль-Насром» после того, как Роналду поступило предложение от клуба, который сейчас играет в Лиге чемпионов.

  • 37-летний Роналду – свободный агент.
  • В ноябре «Манчестер Юнайтед» расторг с ним контракт после выхода скандального интервью.
  • Ранее сообщалось, что предложение от «Аль-Насра» – единственное, которое поступило португальцу.

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Источник: «Чемпионат»
Лига чемпионов Португалия Роналду Криштиану
Комментарии (10)
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Maxi_7
1672328490
Брюгге?)
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SuperNils
1672331147
Зенит?
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гууд
1672338774
поедет покарять Турцию полюбас
Ответить
sv1969
1672342694
Катарский журналист Мохаммеда Аль-Кааби сообщил, что нападающий Криштиану Роналду не имеет предложений от команд, которые выступают в Лиге чемпионов. Журналист, который рассказал мне об этом, извинился. Он не работает с изданием ESPN, а работает самостоятельно. Как бы там ни было, в ситуации с «Аль-Насром» Роналду ждёт, когда ему поступит предложение от команды, которая выступает в Лиге чемпионов. Хочу ещё раз извиниться за ошибочную информацию.
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Lipatoff
1672343793
Неужели Айнтрахт)))
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моэм
1672379007
Лажа конечно ....мол вы не единственные мечтающие заполучить Роналду ....всё это лишь ухищрения агента , чтобы выбить побольше денег у Аль-Насра и не более того.
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