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    Роналду получил предложение от клуба из Лиги чемпионов

    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду может перейти в европейскую команду.

    По информации инсайдера Мохаммеда Аль-Кааби, агент португальца Жорже Мендеш прекратил переговоры с «Аль-Насром» после того, как Роналду поступило предложение от клуба, который сейчас играет в Лиге чемпионов.

    • 37-летний Роналду – свободный агент.
    • В ноябре «Манчестер Юнайтед» расторг с ним контракт после выхода скандального интервью.
    • Ранее сообщалось, что предложение от «Аль-Насра» – единственное, которое поступило португальцу.

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    Источник: «Чемпионат»

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