Алдонин: «Легионеры в РПЛ не нужны. Переход в Азию будет плюсом для нашего футбола»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин считает, что российский футбол не нуждается в легионерах.

— Уход кого из легионеров станет самой большой потерей для РПЛ?

— Честно говоря, по мне, сейчас легионеры вообще не нужны. По-хорошему. Сейчас надо максимально развивать своих доморощенных футболистов.

— Но если порассуждать, то все же кто? Может, Промес?

— Тут вопрос, сколько платить этим Промесам, Клаудиньо и Малкомам. Сейчас, когда клубы не играют в еврокубках, необходимость в легионерах относительная.

— Может тогда стоит продать всех легионеров и играть только своими игроками?

— На данный момент не вижу целесообразности в легионерах.

— Переход в Азию будет плюсом для нашего футбола?

— Если этот переход состоится, и нам дадут возможность побороться за путевку на чемпионат мира, то безусловно это будет плюсом.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

Решение о возможном переходе РФС в АФК обещали принять во вторник, но голосование перенесли на пятницу.

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Почему переход РФС в Азию – это очень странная антиутопия