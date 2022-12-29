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    Алдонин: «Легионеры в РПЛ не нужны. Переход в Азию будет плюсом для нашего футбола»

    Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин считает, что российский футбол не нуждается в легионерах.

    — Уход кого из легионеров станет самой большой потерей для РПЛ?

    — Честно говоря, по мне, сейчас легионеры вообще не нужны. По-хорошему. Сейчас надо максимально развивать своих доморощенных футболистов.

    Но если порассуждать, то все же кто? Может, Промес?

    — Тут вопрос, сколько платить этим Промесам, Клаудиньо и Малкомам. Сейчас, когда клубы не играют в еврокубках, необходимость в легионерах относительная.

    Может тогда стоит продать всех легионеров и играть только своими игроками?

    — На данный момент не вижу целесообразности в легионерах.

    — Переход в Азию будет плюсом для нашего футбола?

    — Если этот переход состоится, и нам дадут возможность побороться за путевку на чемпионат мира, то безусловно это будет плюсом.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
    • Решение о возможном переходе РФС в АФК обещали принять во вторник, но голосование перенесли на пятницу.

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    Почему переход РФС в Азию – это очень странная антиутопия

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    Источник: «Спорт день за днем»

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