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  • Алдонин: «Легионеры в РПЛ не нужны. Переход в Азию будет плюсом для нашего футбола»

Алдонин: «Легионеры в РПЛ не нужны. Переход в Азию будет плюсом для нашего футбола»

29 декабря 2022, 18:02
2

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин считает, что российский футбол не нуждается в легионерах.

— Уход кого из легионеров станет самой большой потерей для РПЛ?

— Честно говоря, по мне, сейчас легионеры вообще не нужны. По-хорошему. Сейчас надо максимально развивать своих доморощенных футболистов.

Но если порассуждать, то все же кто? Может, Промес?

— Тут вопрос, сколько платить этим Промесам, Клаудиньо и Малкомам. Сейчас, когда клубы не играют в еврокубках, необходимость в легионерах относительная.

Может тогда стоит продать всех легионеров и играть только своими игроками?

— На данный момент не вижу целесообразности в легионерах.

— Переход в Азию будет плюсом для нашего футбола?

— Если этот переход состоится, и нам дадут возможность побороться за путевку на чемпионат мира, то безусловно это будет плюсом.

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
  • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
  • Решение о возможном переходе РФС в АФК обещали принять во вторник, но голосование перенесли на пятницу.

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Почему переход РФС в Азию – это очень странная антиутопия

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Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Россия Алдонин Евгений
Комментарии (2)
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PAREVG.
1672330692
По легионерам - согласен, они в таком количестве не нужны, 5 - 6 в заявке, 2 - 3 на поле. А не как сейчас, на 16 команд около 200 легионеров. А по поводу перехода в Азию - против. У нас все говорят Австралия, Япония, но забывают что есть команды Бангладеш, Мьянмы, Непала. Кто из болельщиков полетит за клубом или сборной, в условный Непал, около суток в дороге, с пересадками, и цена билета более 100000 в один конец. А прямые трансляции международных матчей будем смотреть после полуночи...
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NewLife
1672333458
Надо растить своих костоломов, как Алдонин, а эти иностранные хлюпики нах.))
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