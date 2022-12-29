В ПСВ отреагировали на новость об интересе к Сперцяну

В пресс-службе ПСВ прокомментировали новость об интересе клуба к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.

«Мы не будем комментировать никакую информацию о Сперцяне, так как он не игрок ПСВ. Мы не реагируем на трансферные слухи», — заявили в клубе.

В этом сезоне 22-летний Сперцян забил 10 голов и сделал 6 ассистов в 21 матче.

Его контракт с «Краснодаром» действует до 2026 года.

Рыночная стоимость игрока сборной Армении – 9 миллионов евро.

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