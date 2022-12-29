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  • Что вдохновляло нас в 2022 году. Авторы «Бомбардира» радуются ярким событиям и подвигам некоторых героев

Что вдохновляло нас в 2022 году. Авторы «Бомбардира» радуются ярким событиям и подвигам некоторых героев

29 декабря 2022, 14:40
11

2022-й был сложным и интересным годом: очередное чемпионство «Зенита», ЧМ, зарубы в ЛЧ и ЛЕ. Мы на «Бомбардире» собираем эмоции в одни тексты и аккуратно подводим итоги уходящему году. Сейчас выделим события, людей и клубы, которые вдохновляли нас в уходящем году.

Владислава Журина вдохновлял финал Кубка России

«Я так привыкла жить одним тобой, одним тобой...». Не знаю, как у вас, а у меня первые аккорды максимовской нетленки теперь, наверное, навсегда будут ассоциироваться с незабываемым финалом Кубка России-2021/22. Для российского футбола это самое вдохновляющее событие года. Оно показало: наш футбик жив и будет жить, несмотря ни на что.

Этот матч – словно долгожданный оазис в задолбавшей тебя пустыне. К маю мы уже несколько месяцев были ото всего отстранены. В стране наступило общее футбольное уныние – почти экзистенциальное. Вставал вопрос: как жить дальше? Чтобы поднять моральный дух общественности, было необходимо крупное и завораживающее событие. И его РФС выдал.

Спасибо и турнирной ситуации, конечно: она привела к дерби в финале.

Началось все с проблемы лишнего билетика. Агрегаторы слетали, купить заветный квиток через официальные ресурсы было невозможно. Прочувствовал это на себе. Пытался несколько дней урвать два квитка, долбился в эту стену под названием «Кассир.ру», но так и не вышло. Не случилось. Поначалу, может быть, было жалостливо и обидно. Однако «Матч ТВ» со своей задачей на этом финале тоже справился на «отлично». Показ был на высоком уровне. Не только самого матча, но и антуража до и после. Миллионам людей, смотревшим игру по ТВ, удалось проникнуться атмосферой. По крайней мере, мне.

Народные толпы, шедшие в «Лужники» неторопливым шагом от близлежащих станций/остановок. Красно-бело-голубое разноцветье на подходах к арене и в самой чаше. Жутчайший биток. Солнце (с погодой повезло). И блестящее выступление МакSим под занавес. Ну, и еще Люси Чеботиной (да, она тоже была). Эти и другие детали создали незабываемую атмосферу, которой наш футбол не видел давно. В те моменты мы даже забыли эти позорные отстранения. Мол, у нас и так круто!

А каков футбол? Классный, качественный. Несмотря на концовку сезона, команды хотели и играли. Бились. Хорошие голы. Интрига до последних минут. А потом еще и драма Фомина с незабитым пенальти. Всегда забивал, а тут ошибся. Так и вспоминается незабываемое «Жизнь – лучший драматург» от Романа Скворцова. А какое большое событие без драки? Она тоже была! Потолкались, пободались в конце, но вовремя разошлись. Одни – в раздевалку, другие – в полукруг возле Марины Абросимовой.

Илью Егорова вдохновляли спасительная работа гендиректора «Интера»

Я болею за «Интер», и для меня, как для болельщика, этот год получился очень эмоциональным. «Интер» и его владелец обросли долгами, в 2021-м клуб расстался с Ромелу Лукаку (хотя потом вернул) и Ашрафом Хакими, денег на трансферы было очень мало. Половина даже топ-клубов, особенно в Италии, при таких вводных улетели бы в жесточайший кризис. «Интер» сохранил позиции: выиграл Кубок, Суперкубок и взял второе место в Серии А (к сожалению, Ионуц Раду облажался в матче с «Болоньей» и лишил команду скудетто).

В этом была огромная заслуга Беппе Маротты. Для тех, кто не в курсе, это гендиректор «Интера» (лысоватый мужчина на фото выше).

Маротта плавно лавировал между финансовым упадком «Интера» и по-прежнему серьезными задачами: нашел деньги на Госенса, Корреа, продлил контракт с Брозовичем, подписал бесплатно Онану и Чалханоглу. Маротта – главное счастье «Интера» в это очень тяжелое время. Наверное, только благодаря ему клуб еще не скатился в то состояние, которое было при Эрике Тохире. Хотя шансов для этого было очень много.

Они есть и сейчас, но при Маротте присутствует хоть какое-то спокойствие.

Дмитрий Самойлов радовался успеху «Реала», который взял Лигу чемпионов

Мы часто слышим шаблонную фразу «нет ничего невозможного». Но в жизни, а особенно в футболе, практическое подтверждение этих слов встречается нечасто.

В уходящем году мадридский «Реал», за который я болею 20 лет, сотворил сенсацию в ЛЧ. Да, многие скажут, что эта команда традиционно сильна в главном еврокубке, но многие ли рискнули бы поставить хоть пару тысяч рублей на их триумф в феврале?

«Реал» превозмогал себя на каждой стадии плей-офф, проходя тех, кого в преддверии противостояния неизменно записывали в фавориты.

Пиком наслаждения стал ответный полуфинал с «Манчестер Сити». Два гола за минуту в добавленное время – это для истории. Такие моменты безусловно вдохновляют и вселяют веру в то, что нет ничего невозможного!

Кирилл Михайлов вдохновлялся Хвичей, который зажег в Италии

Стоит признать очевидное: минувший год нанес жесточайший удар по российскому футболу. Уход фанатов из-за Fan ID, еврокубковый бан, отстранение сборной от крупных турниров и массовый отъезд легионеров ввели в уныние, граничащее с безумством – футбольные чиновники всерьез рассматривают переход РФС из УЕФА в Азию.

Но даже в такой турбулентности нашлось место для чуда, к которому оказался причастен наш футбол. Имя его – Хвича Кварацхелия. Реактивный и техничный грузин, за три года прокачавший дриблинг на российских полях, начал затухать в гриппующем «Рубине», но вовремя получил новый вызов. Хвича транзитом через Грузию яркой вспышкой влетел в Серию А и сходу стал кумиром фанатов «Наполи», где всего лишь за полгода забил почти столько же (8), сколько за все время в Казани (9).

Его, 21-летнего парня, уже вовсю сравнивают с Марадоной, а очередь из потенциальных топ-покупателей увеличивается с каждым результативным действием. Хвича, продолжай!

Евгений Найданов – Аргентина и Месси, которые взяли ЧМ

Матч Аргентины с Францией в Катаре – лучшее футбольное событие последних лет. Редко смотрю футбольные матчи целиком в последнее время, так как игры порой бывают скучными, а мне жаль тратить на это около двух часов свободного времени, но финал чемпионата мира я, конечно же, посмотрел. И был в полном восторге!

Финалы редко бывают крутыми, но в этом было все то, за что мы любим футбол: открытая игра, куча голов, 120 минут упорной борьбы, серия пенальти, дубль, хет-трик! Просто вау!

Эта игра дала мне вдохновение и надежду, что футбол жив! Позволила на время забыть о не самых приятных моментах, окружающих нас на протяжении 2022 года. А еще поверить, что справедливость и карма существуют, ведь выиграл этот чемпионат мира человек, который этого больше всего заслуживал.

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Фото: Stupnikov Alexander, www.imago-images.de, SVEN SIMON, Keystone Press Agency/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Весь мир Реал Спартак Динамо Интер Аргентина Наполи Месси Лионель Кварацхелия Хвича Маротта Джузеппе
Комментарии (11)
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Кирилл Михайлов
1672314901
Финал Кубка с отрывом самое яркое футбольное событие года. Без вариантов
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vladik12
1672315468
Мне тоже финал Кубка России оч понравился. Ждем нечто подобного в будущем!
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Axe111
1672321095
))))))))
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mamba9090909
1672330310
Чемпионство Зенита, конечно, ну и финал кубка был шикарным.
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zigbert
1672332201
Для нас это конечно финал Кубка России. Игра захватила всех кто наблюдал за матчем, равнодушных наверняка не было. До последних секунд игра держала в напряжении. На время как то забылись все беды и печали, происходящие на земле.
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гууд
1672337311
а где мнение проституток и рукоблудов!!??? редактор ты про своих то не забывай!!!
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