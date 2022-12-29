Холанд – 6-й иностранец с 20+ голами в дебютном сезоне АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд оформил дубль в матче 17-го тура АПЛ против «Лидса» (3:1).

Он достиг отметки в 20 забитых мячей в чемпионате Англии.

22-летний норвежец стал шестым иностранцем с 20+ голами в дебютном сезоне Премьер-лиги.

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