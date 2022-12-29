Холанд – 6-й иностранец с 20+ голами в дебютном сезоне АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд оформил дубль в матче 17-го тура АПЛ против «Лидса» (3:1).
Он достиг отметки в 20 забитых мячей в чемпионате Англии.
22-летний норвежец стал шестым иностранцем с 20+ голами в дебютном сезоне Премьер-лиги.
- 24 гола – Фернандо Торрес в сезоне-2007/08;
- 23 гола – Рууд ван Нистелрой в сезоне-2001/02;
- 23 гола – Серхио Агуэро в сезоне-2011/12;
- 20 голов – Юрген Клинсманн в сезоне-1994/95;
- 20 голов – Диего Коста в сезоне-2014/15;
- 20 голов – Эрлинг Холанд в сезоне-2022/23.
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Источник: William Hill