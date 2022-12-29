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    Губерниев: «Между Роналду и Месси спор решен»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев считает, что Лионель Месси доказал превосходство над Криштиану Роналду.

    «Для меня окончательно ясно, что Месси великолепен и грациозен, но он не Марадона. Да, между Роналду и Месси спор решен – Месси сильнее и величественнее.

    Но Месси не Марадона. В футбол Марадона играл лучше», – сказал Губерниев.

    • Месси впервые в карьере стал чемпионом мира в 35 лет.
    • Форвард «ПСЖ» признан лучшим игроком ЧМ-2022. Его статистика – 7 голов и 3 ассиста в 7 встречах.
    • Криштиану Роналду со сборной Португалии вылетел из турнира на стадии 1/4 финала, проиграв Марокко (0:1).
    • 37-летний нападающий реализовал 1 пенальти в 5 матчах мундиаля.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +16587

      NewLife 36 минут назад

      Ничтожество всегда долго распространяется о великих, надеясь повысить значение своего пустого имени, упоминаемого в их контексте.

      0
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      Рейтинг: +819

      3meeeD 1 час назад

      Осталось решить вопрос между тобой и Гусевым
      Кто отбитый больше ,естественно

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1286

      каа 1 час назад

      Роналду ни в чем не уступает Месси.. а по индивидуальным показателям почти во всем превосходит... Это он доказал играя и выигрывая за разные клубы...
      со сборной Португалии он выиграл Евро и это уже прыжок выше головы... на выиграть ЧМ с этой командой нереально...
      Месси один из лучших ...но не самый лучший ... даже в Катаре

      1
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      Рейтинг: +5312

      Дядя Серёжа 2 часа назад

      Я думаал он им по винтовке и на лыжню...

      0
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      Рейтинг: +40

      nurslan 2 часа назад

      Главное человеком оставаться всегда,к чертям эти достижения, они не вечны

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