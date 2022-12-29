Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Губерниев: «Между Роналду и Месси спор решен»

29 декабря 2022, 09:44
8

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев считает, что Лионель Месси доказал превосходство над Криштиану Роналду.

«Для меня окончательно ясно, что Месси великолепен и грациозен, но он не Марадона. Да, между Роналду и Месси спор решен – Месси сильнее и величественнее.

Но Месси не Марадона. В футбол Марадона играл лучше», – сказал Губерниев.

  • Месси впервые в карьере стал чемпионом мира в 35 лет.
  • Форвард «ПСЖ» признан лучшим игроком ЧМ-2022. Его статистика – 7 голов и 3 ассиста в 7 встречах.
  • Криштиану Роналду со сборной Португалии вылетел из турнира на стадии 1/4 финала, проиграв Марокко (0:1).
  • 37-летний нападающий реализовал 1 пенальти в 5 матчах мундиаля.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

Еще по теме:
Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом» 5
Реакция Губерниева на сомнительный пенальти в пользу «Зенита» 9
Реакция Губерниева на предголевой пас Батракова в дебютном матче за «Галатасарай» 1
Источник: Sport24
Чемпионат мира Месси Лионель Роналду Криштиану Марадона Диего Губерниев Дмитрий
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
nurslan
1672297497
Главное человеком оставаться всегда,к чертям эти достижения, они не вечны
Ответить
Дядя Серёжа
1672298623
Я думаал он им по винтовке и на лыжню...
Ответить
каа
1672300800
Роналду ни в чем не уступает Месси.. а по индивидуальным показателям почти во всем превосходит... Это он доказал играя и выигрывая за разные клубы... со сборной Португалии он выиграл Евро и это уже прыжок выше головы... на выиграть ЧМ с этой командой нереально... Месси один из лучших ...но не самый лучший ... даже в Катаре
Ответить
3meeeD
1672303489
Осталось решить вопрос между тобой и Гусевым Кто отбитый больше ,естественно
Ответить
NewLife
1672305015
Ничтожество всегда долго распространяется о великих, надеясь повысить значение своего пустого имени, упоминаемого в их контексте.
Ответить
sv1969
1672342303
Но Месси не Марадона. В футбол Марадона играл лучше», – сказал Губерниев. Человек не отличающий позиционную атаку от контратаки , как может сравнивать Великих!!!
Ответить
balam
1672412157
губа лидер дебилов.неоспоримый факт
Ответить
Главные новости
Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: Вежливость победила!
5
Семак прокомментировал свое вызывающее поведение в матче с ЦСКА
21:58
6
«Зенит» увел вратаря из-под носа «Спартака»
21:50
2
«Зенит» завуалированно назвал ЦСКА командой гондонов
21:20
11
РПЛ. Гол «русского Холанда» не помог «Факелу» в матче с «Ростовом» (1:3)
20:59
10
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
20:38
1
Заявление Сафонова после поражения «ПСЖ» от «Монако»
19:48
2
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом»
19:28
17
Семак прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
19:20
35
Круговой: «Побеждать на «Газпром Арене» вдвойне приятно»
19:15
9
Все новости
Все новости
Трамп раскрыл, сколько денег ЧМ-2026 принес американской экономике
10:24
3
Министр спорта Украины – о проведении ЧМ в стране: «Нужно планировать уже сейчас»
Вчера, 22:59
13
Спартаковец Солари отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
Вчера, 19:00
7
Видео«Вопрос о величайшем в истории закрыт»: Месси выложил рекламу с перечислением его достижений
Вчера, 00:16
2
Победитель ЧМ-2026 завершил международную карьеру в 31 год
3 сентября
В Аргентине все матчи остановят на 10-й минуте в честь Месси, объявившего об уходе из сборной
2 сентября
5
ВидеоБекхэм удивил жену большим кабачком
2 сентября
15
Бубнов – о Месси на ЧМ-2026: «Выполнял роль пугала»
2 сентября
12
Реакция Шалимова на уход Месси из сборной Аргентины
2 сентября
Глушаков одним словом отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
1 сентября
Президент Аргентины обратился к Месси, объявившему об уходе из сборной
31 августа
Семин прокомментировал завершение международной карьеры Месси
31 августа
Инфантино сделал заявление об уходе Месси из сборной Аргентины
31 августа
1
Реакция Аршавина на завершение международной карьеры Месси
31 августа
Сборная России отреагировала на уход Месси из сборной Аргентины
31 августа
ВидеоПрощальное видео Месси после ухода из сборной Аргентины
31 августа
5
⚡️ Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины
31 августа
10
«Это шокирует нас»: президент УЕФА прошелся по Инфантино из-за дела Балогуна
24 августа
Инфантино думал о турнире с участием 211 сборных
23 августа
2
ВидеоИнфантино подшутил над лысым репортером, спросившим его о предательстве футбола
22 августа
3
Игрока сборной Аргентины дисквалифицировали на 10 матчей за поведение после финала ЧМ-2026
21 августа
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+