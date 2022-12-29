Губерниев: «Между Роналду и Месси спор решен»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев считает, что Лионель Месси доказал превосходство над Криштиану Роналду.

«Для меня окончательно ясно, что Месси великолепен и грациозен, но он не Марадона. Да, между Роналду и Месси спор решен – Месси сильнее и величественнее.

Но Месси не Марадона. В футбол Марадона играл лучше», – сказал Губерниев.

Месси впервые в карьере стал чемпионом мира в 35 лет.

Форвард «ПСЖ» признан лучшим игроком ЧМ-2022. Его статистика – 7 голов и 3 ассиста в 7 встречах.

Криштиану Роналду со сборной Португалии вылетел из турнира на стадии 1/4 финала, проиграв Марокко (0:1).

37-летний нападающий реализовал 1 пенальти в 5 матчах мундиаля.

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