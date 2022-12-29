Рис Джеймс выбыл на месяц. Он травмировался в первом матче после возвращения в строй

Защитник «Челси» Рис Джеймс получил травму накануне в матче 17-го тура АПЛ против «Борнмута» (2:0). Он вышел в основе, но на 53-й минуте был заменен из-за повреждения.

У игрока травма колена. Как написал клуб, футболист пропустит порядка месяца.

Джеймс накануне появился на поле впервые с октября. 2 месяца он восстанавливался от предыдущей травмы.

Из-за повреждения Джеймс пропустил чемпионат мира-2022.

23-летний Джеймс стоит 70 миллионов евро.

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