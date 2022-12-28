Хави: «В «Барселоне» звезды ничего не стоят»

Опубликован документальный фильм Amazon про «Барселону». Главный тренер Хави, в частности, сказал в картине, что в клубе никто не может ощущать себя звездой.
«В «Барселоне» звезды ничего не стоят. Я знаю, что это сложно, потому что я сам пережил это, но здесь нужно ставить высокие именно командные цели», – сказал Хави.
- Тренер принял команду год назад.
- «Барселона» лидирует в Примере.
- 31 декабря команда проведет дерби с «Эспаньолом».
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Источник: твиттер Carpetas Blaugranas (CB)