Хави: «В «Барселоне» звезды ничего не стоят»

Опубликован документальный фильм Amazon про «Барселону». Главный тренер Хави, в частности, сказал в картине, что в клубе никто не может ощущать себя звездой.

«В «Барселоне» звезды ничего не стоят. Я знаю, что это сложно, потому что я сам пережил это, но здесь нужно ставить высокие именно командные цели», – сказал Хави.

Тренер принял команду год назад.

«Барселона» лидирует в Примере.

31 декабря команда проведет дерби с «Эспаньолом».

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно